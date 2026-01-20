Derrumbe en Villa Crespo: se desprendió un balancín y cayó sobre el techo de una casa vecina

Este martes 20, un balancín de una obra en construcción se desprendió y cayó sobre el techo de una casa lindera y rompió su tanque de agua en Villa Crespo.

Daniel y Graciela, los dueños de la casa, denunciaron falta de medidas de seguridad. Además, contaron que en la misma manzana hay más de siete obras aprobadas al mismo tiempo, algunas iniciadas y otras en espera.

El inconveniente fue "un acto de inconsciencia, como tantos que hay en las obras en edificación. Las autoridades no responden, solo pasan a ver cómo está todo y siguen de largo hasta que pasan estas cosas", señaló ella.

En diálogo con C5N Daniel expresó que esta situación no es la primera que viven, "Desde que empezó la obra se sumaron molestias, grietas en paredes, humedad, ruidos excesivos durante el día".

El incidente ocurrió a las 10 de la mañana y el SAME informó que no hay heridos. Sin embargo, el vecino informó que no han permitido al sistema ingresar a controlar que los trabajadores se encuentren fuera de peligro.

