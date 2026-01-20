Un hombre resultó herido de bala en el barrio porteño de Villa Crespo después de que un cabo de la Policía Federal Argentina bajara de su auto y comenzara a disparar en plena vía pública, informaron fuentes oficiales.

El hecho se registró esta madrugada en la esquina de Fitz Roy y Muñecas, cuando personal de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad fue alertado por vecinos y llamados al 911 sobre disparos de arma de fuego en la zona.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre que había descendido de su vehículo y estaba realizando disparos. Un transeúnte recibió un balazo en una pierna y fue asistido por el SAME, que lo trasladó al Hospital Durand, donde quedó internado fuera de peligro.

Desafectaron a un policía de la Bonaerense que se filmó disparando al aire en los festejos de Navidad

El agresor fue rápidamente reducido y detenido por la Policía de la Ciudad. En el lugar se secuestró la pistola 9 milímetros que portaba. Las autoridades judiciales y policiales se encuentran trabajando para esclarecer por qué el efectivo abrió fuego y determinar si estaba bajo efectos de alcohol o estupefacientes.

Una mujer policía baleó a un ladrón de 17 años que intentó robarle cuando caminaba con un amigo

Hasta el momento no se precisó si el policía estaba de servicio o de civil al momento de los hechos y si había antecedentes previos relacionados con su conducta. La investigación quedó a cargo de la justicia porteña, que ya ordenó pericias balísticas y toxicológicas.

TO/fl