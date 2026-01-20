El 20 de enero de 2026, el santoral católico conmemora a San Sebastián, uno de los mártires más célebres del cristianismo antiguo. Su figura atraviesa siglos de historia, arte y devoción, asociada al coraje espiritual y a la protección frente a calamidades colectivas.

San Sebastián: fe, persecución y martirio en la Roma imperial

San Sebastián nació en el siglo III y se formó como soldado del ejército romano. Según fuentes en inglés, alcanzó un alto rango en la guardia imperial durante el gobierno del emperador Diocleciano, ocultando inicialmente su condición de cristiano para asistir en secreto a los perseguidos.

San Hilario de Poitiers, el obispo que defendió la fe cristiana frente al poder imperial

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde su posición, alentó a otros cristianos a mantenerse firmes en la fe. Textos italianos del Santi e Beati señalan que fue denunciado por profesar el cristianismo y condenado a morir atravesado por flechas, un castigo ejemplar destinado a disuadir a otros creyentes.

La tradición relata que Sebastián sobrevivió milagrosamente a la primera ejecución y fue auxiliado por una mujer cristiana. Tras recuperarse, decidió presentarse nuevamente ante el emperador para reprocharle la persecución contra los cristianos, un gesto que selló definitivamente su destino.

Esta vez fue ejecutado a golpes y su cuerpo arrojado a una cloaca de Roma. Fuentes destacan que los cristianos recuperaron sus restos y los sepultaron en las catacumbas, donde pronto comenzaron a atribuirse milagros a su intercesión.

La devoción a San Sebastián creció de manera notable durante la Edad Media, especialmente en contextos de peste y epidemias. Su resistencia al sufrimiento lo convirtió en símbolo de protección frente a enfermedades, razón por la cual fue invocado en numerosas ciudades europeas durante brotes sanitarios.

San Arcadio, el mártir que eligió la fe antes que la renuncia

En la iconografía, San Sebastián es representado como un joven atado a un árbol o columna, atravesado por flechas. Esta imagen se transformó en uno de los motivos más recurrentes del arte cristiano, desde el Renacimiento hasta la modernidad, cargada de simbolismo espiritual.

Las oraciones dedicadas a San Sebastián piden fortaleza ante la adversidad, protección de la salud y valentía para sostener la fe en contextos hostiles. Es invocado como patrono de soldados, atletas y comunidades afectadas por epidemias.

Además de San Sebastián, el 20 de enero el calendario recuerda a otros santos y mártires de la Iglesia primitiva. La fecha se inscribe en el tiempo ordinario, invitando a reflexionar sobre la vivencia concreta de la fe en contextos de persecución y prueba.

En la Ciudad de Buenos Aires, la devoción a San Sebastián puede evocarse en la Parroquia San Sebastián, donde cada 20 de enero se realizan celebraciones especiales en honor al mártir y se reza por la salud, la protección y la fortaleza espiritual de la comunidad.