Lanzamientos de enero: "No te va a gustar", Fernando Ruíz Díaz, Harry Styles, "Conociendo Rusia" y más

Aunque enero es un mes de recreo, varios artistas anunciaron novedades. No te va a gustar, Fernando Ruíz Díaz, Conociendo Rusia, Las manos de Filippi y Harry Styles son los lanzamientos destacados seleccionados por Perfil:

No te va a gustar estrenó “Florece en el caos”

No Te Va Gustar lanzó Florece en el Caos, un nuevo álbum de estudio tras cuatro años. A principios de junio del año pasado, la banda se encerró en su estudio Elefante Blanco en Montevideo a ensayar más de 20 canciones con el objetivo de seleccionar las mejores. Una semana después, junto al productor Nico Cotton, premiado como Productor del Año por los Latin Grammy 2025, y el ingeniero Carlos Imperatori (quien ya había trabajado con la banda en Suenan las Alarmas, Otras Canciones y Luz), iniciaron una intensa maratón de tres semanas que dio forma a las 10 canciones del álbum.

El primer anticipo del álbum fue “En Llamas”, estrenada por sorpresa ante más de 25.000 personas en el Estadio UNO de La Plata. “Es un tema muy para arriba, de esos que te prenden desde el primer riff. Queríamos que el primer adelanto del disco reflejara esa sensación de movimiento, de fuego, de cambio”, comentó el cantante Emiliano Brancciari. Le siguió “Todo Mal”, consolidando la colaboración esperada por el rock rioplatense junto a Andrés Ciro Martínez.

“Que fluya la vibra” de Las manos de Filippi

Que fluya la vibra es un álbum compilatorio de las últimas ocho canciones lanzadas por Las Manos de Filippi. Lo que nació como una obra urgente sobre la realidad de una Argentina gobernada por Javier Milei. Todas reflejan un clima de época con el avance de las derechas en el mundo.

“Están presentes la persecución y represión a los luchadores, las incursiones de los EEUU en América Latina y el genocidio en Gaza llevado adelante por el Estado de Israel”, subrayaron desde LMF.

Nacieron en la ciudad de Buenos Aires, mientras corría el año 1992. Con hits internacionales como “Sr. Cobranza”, su sonido fusiona ska, hip hop, punk y cumbia. En sus letras hablan de las luchas encabezadas por la clase trabajadora y la juventud. “Los métodos piqueteros” y “Metete conmigo” son solo algunas de las canciones en las que destacan la importancia de la organización.

Fernando Ruíz Díaz presenta la entrega final de su disco en solitario

Con Continhuará… Vol. III, Fernando Ruíz Díaz presenta su tercera y última entrega completa un disco con canciones despojadas de artificio. Este último volumen reúne una combinación significativa: una canción inédita, reversiones de Catupecu Machu y reinterpretaciones de obras que fueron faro en su formación musical.

Además de presentar una canción nueva —“Everything Is Possible”, que funciona como una declaración final de espíritu y dialoga con todo el recorrido previo—, el corazón de este volumen late con fuerza en “A Veces Vuelvo”, una de las canciones más emblemáticas de Catupecu Machu. En esta nueva versión, Fer está acompañado por Santiago Motorizado, cuya voz suma una dimensión emocional única. El volumen también se destaca por la participación de más invitados e invitadas como Lula Bertoldi, Nico Sorín, Rosario Ortega, El Zorrito Von Quintero, Charly Noguera y Sr. Flavio, entre otros músicos.

Harry Styles anticipó su nuevo álbum

Harry Styles anunció que lanza en marzo su álbum Kiss all the time. Disco, Occasionally. El esperado álbum de 12 canciones y producido ejecutivamente por Kid Harpoon se lanzará a nivel mundial el 6 de marzo de 2026.

Conociendo Rusia estrenó “Películas de acción”

Conociendo Rusia presentó “Películas de Acción”, una canción donde Conociendo Rusia se manifiesta sin rodeos, con una letra autobiográfica -“los espero el 18 de enero” (día de su cumpleaños) -, Mateo Sujatovich sigue desplegando su honestidad en canciones que hablan del cotidiano de este artista.

“Hay días en los que no pasa nada

Y el mundo gira y gira sin razón

Pierdo el tiempo con películas de acción

Y espero que hoy, sea mañana”

La producción estuvo a cargo de Nico Cotton, y el videoclip dirigido por Rafael Nir y Miranda Johansen. Este nuevo lanzamiento acompaña un momento de movimiento para Conociendo Rusia, que continuará llevando su música a escenarios claves como el Cosquín Rock en Paraguay, el Buena Vibra en Buenos Aires y el Vive Latino en México, además de trabajar en nuevas canciones.

