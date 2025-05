Después de 30 años de carrera, No Te Va Gustar continúa reinventándose y sorprendiendo al público. En esta oportunidad, apostaron por presentar en la Argentina una propuesta que realizaron hace poco en Colombia: tocar junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed). De esa manera, el Movistar Arena se convirtió este miércoles en el punto de convergencia entre el rock y la música clásica, donde los himnos y algunos temas poco tocados en vivo de la banda uruguaya fueron reversionados al ritmo de la sinfonía colombiana.

La idea fue de María Catalina Prieto Vásquez, directora ejecutiva de la Filarmed. Por ese motivo, el show se realizó originalmente en Medellín, con dos funciones agotadas. Ante el éxito del evento, Emiliano Brancciari, cantante de No Te Va Gustar, anunció en la última edición del Quilmes Rock que traerían la iniciativa a la Ciudad de Buenos Aires, lo que le valió vitoreos y aplausos de los fanáticos. Ante esa recepción, no fue sorpresa que cerca de 15.000 personas colmaran el microestadio porteño para vivir una fusión entre la potencia del rock y la riqueza del formato sinfónico, en una ceremonia que se repitió este jueves.

El groovemaster llegó a Buenos Aires: Nile Rodgers y Chic electrizaron la noche porteña

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si bien la propuesta mantuvo un tono más tranquilo que un concierto habitual de rock, eso no significó que los ritos del género no se hicieran presentes. En ese sentido, la gente cantó al ritmo de los uruguayos, coreó cuando la canción lo ameritaba y se paró de sus asientos en aquellos temas más icónicos, llegando incluso a saltar en movimientos que recordaban a los pogos, aunque un poco limitados por las sillas dispuestas en el lugar. Tampoco faltaron los gritos entre tema y tema, algunos dedicados al cantante ("Te amo, Emi", fue uno de los más frecuentes) y el clásico cántico que no puede faltar en ningún evento: "Olé, olé, olé, olé, No Te Va Gustar".

Por su parte, la solemnidad que la Filarmed aportaba al show permitió que se sienta más la cercanía entre el público y el conjunto de rock. Al respecto, se podía ver a Brancciari dejar de lado la guitarra acústica para bailar en algunas composiciones, además de incentivar en varias oportunidades a que los fanáticos cantaran, lo cual fue bien recibido por los presentes, quienes no dudaron en dejar la voz en sus versos favoritos. Esa energía se mantuvo a lo largo de las dos horas que duró el show, donde se reversionaron más de 20 pistas en clave sinfónica.

Luces hipnóticas, festejo y emotividad: el clima rockero enmarcado en la solemnidad sinfónica

Cerca de las 21:15 se hicieron presentes los integrantes de la Filarmed. Con una puesta en escena sencilla (que consistía en dos pantallas, una cortina enorme en el fondo de la tarima y un juego de luces hipnótico), pero armónica para la experiencia musical, los 61 músicos, dirigidos por el maestro Tami Daniel Rueda–Blanco, se ubicaron en sus sitios y comenzaron a sonar los instrumentos de cuerda, viento madera, viento metal y percusión.

Luego de un preludio que dejó entrever la calidad sonora que caracterizaría toda la velada, aparecieron los otros grandes protagonistas de la noche: No Te Va Gustar. En medio de aplausos y al ritmo de la orquesta, además de ser bañados por una luz roja, uno a uno subieron al escenario los miembros de la banda uruguaya, vestidos de gala. Con un único foco centrado en él, Brancciari comenzó a entonar "Nada fue en vano", la primera canción de la noche. Cuando fue turno de sus compañeros de grupo, las luces se expandieron y los destacaron, otro ejemplo de la sinergia lumínica y sonora.

"Muchas gracias. Qué felicidad volver a esta ciudad y de esta forma única para nosotros. Muy felices de estar compartiendo escenario con la Orquesta Filarmónica de Medellín. Es un concierto único que hemos hecho a principio de años gracias a ellos y que ahora estamos pudiendo hacer en esta ciudad que amamos tanto y que nos quiere mucho. Ojalá les guste el show esta noche. Vamos a hacer algunas canciones que no tocamos generalmente, otras sí", fue la presentación que el cantante dio al inicio de la noche.

En medio de luces que alternaban entre tonalidades rojas, azules, violetas y blancas, tal como prometieron al comienzo, realizaron un breve repaso de su discografía, viajando entre los distintos álbumes e incluyendo los temas que no suelen ser tan interpretados. En ese clima, abrieron la velada "Dejo atrás", "Verte reír", "Tu defecto es el mío", "Desde hace un sueño" ("una canción de cuando mi hijo cumplió un año", contó Brancciari), "De nada" y "Josefina", que incluyó una anécdota y una mención a su próximo trabajo: "Pasamos ahora a nuestro último álbum hasta ahora, porque en agosto grabamos uno nuevo. Una canción escrita para mi abuela. Se llama 'Josefina'".

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó en "No necesito nada". Mientras el cantante entonaba versos de amor, el público se movía al ritmo de la música e iluminaba el Movistar Arena con las linternas de sus celulares. Por si fuera poco, los hilos de luces agregaron más intensidad a la escena, acompañando en los momentos de mayor sentimiento donde la gente cantaba junto al vocalista.

Ese sentimentalismo fue rápidamente reemplazado por la energía rockera al turno de "Arde". Cuando los fanáticos reconocieron los primeros acordes de la canción, se escuchó un "¡Oh!" generalizado, vaticinando que sería un instante movido. La sensación fue confirmada cuando comenzaron a saltar y mover los brazos con fuerza durante el estribillo, mientras Brancciari bailaba y el escenario se teñía de rojo para complementar esa intensidad.

Esa alternancia entre emotividad y festejo fue una constante en la noche. Otro ejemplo de ello se dio cuando sonó "Me ilumina hoy", antecedida por Brancciari con un: "Esta canción no la hacemos muy seguido. De hecho tampoco la hicimos en Colombia", y "Paranoia", que mantuvieron las revoluciones altas como su predecesora y cautivaron a los presentes con un juego de luces hipnótico.

Sin embargo, con "Memorias del olvido" se volvió a un clima más tranquilo, con las linternas de los celulares nuevamente iluminando el lugar, acompañados por hilos de luces que se proyectaban desde el escenario y rebotaban en el techo del Movistar Arena, remitiendo de manera accidental a una noche estrellada. A pesar del sentimentalismo, la gente estaba motivada, cantando el último estribillo a todo pulmón. La fiesta continuó con "No te imaginás", donde, como ya es habitual, el estadio se tiñó de rosa y el público saltó en todo momento.

De las canciones que no tocan "casi nunca" a los himnos de No Te Va Gustar

Otras de las pistas que entraron a la categoría de "no tocamos casi nunca" fueron "Poco" y "Una triste melancolía". Ambas fueron bien recibidas, con gritos y ovaciones cuando se anunció su interpretación. "'Poco' es una canción del disco 'Todo es tan inflamable'. No iba a entrar en ese disco, pero apareció a lo último y se metió", contó Emiliano, en uno de los tantos intercambios que tuvo con la audiencia, aprovechando la cercanía con los fanáticos.

Le siguió “Mi ausencia”, donde el juego de luces se volvió protagonista, con hilos que pasaban del blanco al rojo. Después llegó "Chau", una de las más coreadas de la noche, que comenzó con todo el estadio marcando el ritmo a palmas. Al momento de interpretar "A las nueve", los artistas amagaron su inicio, lo que aumentó la expectativa de escuchar en vivo uno de los himnos de No Te Va Gustar. Como era de esperarse, el público, de pie y con los celulares en alto, acompañaba cada estrofa

“Gracias. Vamos con la última canción de la noche”, anunció Brancciari antes de "A las nueve", provocando un “¡Nooo!” generalizado desde las tribunas. Tras un saludo conjunto y un último “Chau Buenos Aires, gracias”, el Movistar Arena estalló en aplausos. Para la suerte de los fanáticos, aún quedaban pendientes los temas más esperados.

El tramo final del concierto dejó en claro que, más allá del formato sinfónico, No Te Va Gustar sigue siendo una banda de rock con una conexión única con sus fans. En “Al vacío”, todo el estadio se puso de pie y saltó durante el estribillo, siendo que incluso alguien comenzó a ondear una bandera argentina, similar a lo que sucede en los recitales rockeros con los trapos que llevan los fanáticos. Para ese momento, ya nadie permanecía sentado: cada canción era recibida con un grito colectivo que anticipaba el fervor. Incluso en “Cero a la izquierda” las plateas más tímidas se levantaron para cantar.

“Va la última. La de siempre”, anunció Brancciari antes de “No era cierto”, que sonó con todo el estadio palmeando. Hasta los músicos de la orquesta se levantaron para acompañar mientras tocaban sus instrumentos. De esa manera, la postal que cerró la noche fue el canto al unísono de: "Creí que estaba solo y no era cierto, si tengo con quien quedarme a festejar", versos que resumen la conexión que se vivió entre el público, la Filarmed y No Te Va Gustar.