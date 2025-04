Con motivo de celebrar sus 22 años, La K'onga convirtió al Movistar Arena en una verdadera fiesta este lunes. Numerosas lluvias de serpentinas y papeles, columnas de humo y fuego, una escenografía colorida, un juego de luces que acompañaba la intensidad de las canciones e invitados especiales fueron los condimentos de una noche a puro cuarteto, donde el público se puso en pie y comenzó a bailar desde el primer tema.

A lo largo de más de dos horas, el grupo conformado por Nelson Aguirre, Pablo Tamagnini y Diego Granadé repasó su carrera a través de 40 canciones, que incluyó las primeras pistas (como "Ese"), así como los clásicos “Te perdiste mi amor” o “La cabaña”, que los catapultó a la fama nacional. Tampoco faltaron sus lanzamientos más recientes que se convirtieron en himnos del cuarteto contemporáneo.

Tras el éxito del Cosquín Rock, Palazzo lanza un proyecto para internacionalizar el cuarteto

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Poco después de las 21, apareció un video en la enorme tela que cubría el escenario. La proyección mostraba la trayectoria de La K'onga desde su formación. Iniciando en 2003, la filmación compartía fragmentos destacados de lo que fueron los últimos 22 años para el grupo cordobés. Finalmente, cuando se mostró la leyenda "2025", el revestimiento cayó y los protagonistas de la noche aparecieron en una plataforma colgante que descendía desde el techo. Completaban la tarima los músicos de soporte, que estaban dispuestos en una especie de escalera enorme.

En medio de fuegos artificiales y columnas de fuego, envueltos en una luz roja que contrastaba la intensidad del momento, comenzó a sonar el primer tema de la noche: "El mismo aire". Desde el comienzo, el público se paró de sus asientos y comenzó a bailar cuarteto, mientras coreaban a los gritos la letra. Por su parte, los artistas tampoco se quedaban atrás: subiendo y bajando con el cuerpo, a la par que lanzaban besos y saludos a sus fanáticos. Asimismo, los presentes eran sorprendidos constantemente con lluvias de papeles y serpentinas que coronaban la presentación.

No importaba que fuera lunes, ya que esa energía se mantuvo para los siguientes temas: "La cabaña" —que incluyó la coreografía donde interpretaban lo que decía la letra—, "Tengo que colgar", "Otra noche", "Yo quería" —más emotivo, con las luces azules y con una luminosidad tenue—, "Secretos" y "Te amo". "Felices 22 años de La K'onga, dale que recién empezamos", arengaba Pablo; "Quiero que bailen cuarteto, Movistar Arena", pedía Pablo. Por su parte, la gente cumplía y sacaba a bailar a sus acompañantes o a quien estuviera al lado.

Los invitados a la noche y el tributo al cuarteto

En medio del festejo, hubo un segmento donde se rindió un verdadero tributo al cuarteto, de la mano de los invitados especiales e improvisaciones. El primero en aparecer fue el compositor uruguayo Matías Valdez, que fue introducido por Diego como "un amigo", con quien interpretaron "Latidos". Acto seguido apareció en escena Fer Olmedo, vocalista de Desakta2, y comenzó a sonar "Necesito verte".

"Que venga un cuartetero de Córdoba Capital", pidió Olmedo, ante lo que subió a la plataforma Damián Córdoba. "¿Dónde están todos mis cuarteteros?" y "Aguante el cuarteto" fueron las exclamaciones que lanzó al inicio de "Te perdiste mi amor", uno de los momentos más intensos de la noche. Incluso se apagaron las luces para que la gente volviera a cantar el estribillo junto a los músicos.

"Vengan mis hermanos Fer, Matías, Nelson, Pablo, todos. Estamos de cumpleaños, podemos hacer lo que queremos. Fuerte los aplausos para esta juntada, papá", expresó Diego con todos los invitados y los miembros restantes del grupo en escena. "Vamos a improvisar un poco", añadió Granadé. Ese fue el pie para que comenzara un breve segmento de improvisación, donde se interpretaron algunos de los temas de los artistas que se acercaron al Movistar Arena.

La elegida para inaugurar esa sección fue "Latidos" con Valdez, que, en palabras de Diego, primero se interpretó el estribillo "más lento y después ya más cumbiero". Le siguió "No puedo fingirlo", de Desakta2, que tuvo una interacción graciosa entre Fer, quien festejó por error "los 25 años de La K'onga", y Granadé, que aseguró: "Ya vamos a llegar". Cerró esa tanda fuera del guion "Qué tal". "¿Dónde están las palmas?", arengó Córdoba al inicio de su interpretación.

Después de ese momento enérgico, las revoluciones bajaron, motivadas por las pistas elegidas y el piano que comenzó a acompañarlas. En ese clima más íntimo, comenzó a sonar "El amor es ciego" —donde árboles otoñales adornaban las pantallas—, "Si me dices que sí", "Convenceme", "Perfecta", "Y cómo es él" y "Yo no sé mañana".

Sumado a esto, "Soy lo prohibido" contó con la participación del cantante español Enrique Ramil. "Como dijo Diego recién, estamos en un cumple y podemos hacer lo que nos gusta. Lo que a mí me gusta es hacer versiones distintas de canciones de artistas que nos gustan. Quiero presentarles a un gran artista que me mostró esta versión y me fascinó su forma de cantar e interpretar este tema", fue la introducción que realizó Pablo. De esa manera, el español cantó primero a solas en una especie de versión acústica del tema, para luego participar de la interpretación de La K'onga.

El cierre de una noche de festejo

La última tanda de la noche fue la más enérgica, con canciones de primera hora y los hits más recientes de La K'onga. Antes de continuar con el show, la plataforma flotante descendió una vez más, esta vez funcionando como un nuevo set de iluminación. En el escenario, se posicionaron numerosos tambores que se emitían luz de manera intermitente, los cuales eran acompañados con columnas de fuego en los momentos de clímax. De esa manera, Aguirre, Tamagnini y Granadé, cada uno en un bombo distinto, agitaron aún más al público.

Acto seguido, sonaron "Solteras", "Quieren matar al ladrón", "Yo no te pido la luna", "Duele", "No se va", "Adicto", "Fama de diabla" y "Ya me enteré". Otro de los momentos más llamativos fue cuando unos mariachis subieron a la tarima para interpretar "El rey". Por su parte, Pablo se puso a tono con la puesta en escena y se mostró con un sombrero de mariachi en un inicio.

También hubo más invitados especiales. "Esta noche, hay una sorpresa. Hay dos amigos a los que admiro, con los que pudimos hacer un gran tema", adelantó Pablo, antes de que aparecieran Agustín Bernasconi y Maxi Espíndola para interpretar "Corazón guerrero". "Nos pusimos tristes porque se habían separado y La K'onga los volvió a juntar", celebró.

Luego subió al escenario Chili Fernández, quien desató una ovación. "Ahora se viene un momento muy especial. Voy a cantar la primera canción del primer disco de La K'onga", fue el pie que Nelson le dio para que sonara "Ese", tema en el cual "hizo cantar cuarteto" al cantante de cumbia. "Pasó la prueba, ¿no?", bromeó Aguirre, a lo que el público aplaudió y gritó de manera afirmativa.

Acto seguido, Fernández tomó un acordeón, preparándose para la siguiente pista. "Ahora yo quiero cantar una cumbia tuya", exclamó Nelson y comenzó a sonar "Hoy mientras". "Yo sé que conocen estas canciones y que les va a gustar esta parte del show. Quiero que me aturdan", pidió, y la gente cumplió. Cerró esa participación "Él soy yo", que también fue vitoreada por los presentes.

La última aparición del show fue la de Joaquín Martín, también vocalista de Desakta2, para interpretar "Una noche". Antes de que se fuera, Diego le pidió que cante "un estribillo de una canción que me gusta de Desakta2". Así, comenzó a sonar "Lamentablemente", que fue acompañado por el público.

Los temas elegidos para cerrar el evento fueron algunos de los más conocidos de La K'onga. En medio del clima de festejo, interpretaron "5 minutos", "La última granada", "La fiesta" y "Ya no más". Si bien la gente ya estaba eufórica, esa energía aumentó aún más con la seguidilla que despidió al grupo, ya que se trataban de sus mayores hits de los últimos tiempos: "Te mentiría", "Universo paralelo" y "Ya no vuelvas".

"Muchas gracias a la gente que ha venido a hacernos el aguante desde siempre. Algunos de ustedes nos conocerán desde el principio, de hace 22 años. Muchas gracias también a la gente que ha venido a ver a La K'onga por primera vez", se despidió Aguirre, dando fin al primero de los shows para celebrar un nuevo aniversario del grupo de cuarteto. Los festejos continuarán en las noches del martes 22 y miércoles 23 de abril en el Movistar Arena, ambos con entradas agotadas.