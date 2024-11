Lenny Kravitz rockeó y sedujo en el Movistar Arena frente a 14.000 personas

Se apagaron las luces, el humo se intensificó -un must para cualquier rockero noventoso- y a las 21.15 entró Lenny Kravitz a escena con su hit potente “Are you gonna go my way”. El show de cabelleras pobladas, cuero y piel -y abdominales marcados- comenzó en el Movistar Arena en el que fue el primero de sus dos shows en Argentina.

El público mixto, aunque si se hubiera juzgado por el griterío se creería preeminentemente femenino, se fue más que conforme. Kravitz no se quedó solo en sus últimas composiciones, también incluyó sus éxitos de los primeros noventas como el sensual “I belong to you”.

El músico agradeció a los argentinos y calificó al público como uno de sus favoritos mientras le coreaban el clásico “olé, olé, olé, olé”. Pero cosas así nunca se saben si son parte del protocolo y seguro se lo dice a todos.

Con campera de cuero, un top dorado sin espalda, bien Y2K, y su infaltable jean oxford, Kravitz hizo gala de su voz expansiva y suavizada con miel, ejecutó sus movimientos pélvicos sensuales y finalmente quedó solo en pantalones. Ese abdomen se lució.

Algo llamativo ocurre en los shows que implican giras internacionales: el vestuario se planea sin tener en cuenta el clima variado de los diferentes países y escenarios. O eso parece porque cuero, sweaters y ponchos, no eran lo más atinado para la transpiración del clima espeso argentino. Pero, como en todos los casos, los artistas performaron como si su outfit fuera refrigerado.

Con un show de dos horas, prolijo, pocas palabras en español, pero sí mucho agradecimiento, la expectativa fue superada.

Kravitz en Argentina

El estadounidense de 60 años visitó varias veces el país y esta noche hará su segundo recital. Su última visita al país fue en 2019 en el Lollapalooza, en 2011, formó parte del Personal Fest y en 2005 tocó dos veces en el estadio de Boca.

La lista completa de temas:

Are you gonna go my way

Minister of rock n'roll

Bring it on

TK421

I'm a believer

I belong to you

Stillness of heart

Believe

Human

Paralyzed

Low

The chamber

Always on the run

It ain't over til it's over

Again

American woman

Fly away

Let love rule



