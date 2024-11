Cuartero cordobés en la selección Argentina: Barrenechea y diecisiete más

La convocatoria del cordobés Enzo Barrenechea fue la gran novedad en la Selección Argentina, con miras a los partidos ante Paraguay y Perú, correspondientes a las fechas 11° y 12° de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El mediocampista de 23 años, actual jugador del Valencia de España, se sumó a Cristian ‘Cuti’ Romero, Nahuel Molina y Julián Álvarez, los otros tres jugadores de nuestra provincia que Lionel Scaloni citó para la última doble fecha de clasificación mundialista de 2024. Junto con Paulo Dybala (quien no atraviesa un buen presente en la Roma de Italia y quedó al margen del listado afista), Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Molina y Álvarez (Atlético de Madrid) integran ‘El Cuarteto de Oro’ que representó al fútbol mediterráneo en Qatar 2022.

Nacido en Córdoba y radicado desde pequeño en Villa María, Barrenechea se inició en el baby fútbol del Club Atlético y Biblioteca Sarmiento y continuó su carrera en las divisiones menores del Club Deportivo Universitario, en la Liga Villamariense. A los 13 años emigró a Newell´s Old Boys de Rosario, donde no llegó a debutar en primera división.

En agosto de 2019, ‘la Lepra’ lo vendió a Juventus de Italia, que primero lo incluyó en sus equipos juveniles, luego lo cedió sucesivamente a Sion de Suiza y Frosinone y finalmente lo vendió al Aston Villa de Inglaterra en julio pasado. En Valencia, donde firmó a préstamo por una temporada, el juvenil acumula siete presentaciones y un gol en la Liga Española.

ÁLVAREZ Y ROMERO. El delantero de Atlético de Madrid y el defensor de Tottenham Hotspur, junto al lateral Nahuel Molina, son una fija en las convocatorias de Scaloni desde la previa a la Copa América 2019.

"Es un sueño que tenía desde pequeño. No me lo esperaba en este momento y fue una alegría inmensa. Tuve la oportunidad de estar en categoría juvenil, pero siempre me quedaba la ‘espinita’ de poder jugar algún torneo oficial con la absoluta", declaró Barrenechea.

Durante el ciclo de Lionel Scaloni como DT del representativo nacional, que arrancó el 8 de setiembre de 2018 (Argentina 3-Guatemala 0, en el memorial Coliseum de Los Ángeles) y acumula 81 partidos, fueron citados otros siete cordobeses: Renzo Saravia, Fabricio Bustos, Franco Vázquez, Cristian Pavón, Matías Suárez, Guido Herrera y Adolfo Gaich.

ESPÍNOLA. El paraguayo viene cumpliendo un destacado papel en el arco de Belgrano. Por tercera vez consecutiva fue convocado por Gustavo Alfaro para afrontar los compromisos de la clasificación mundialista.

Esperando a Messi

El 6 de octubre pasado, Matías Galarza Fonda y Juan Espínola estuvieron frente a frente en el superclásico cordobés. Treinta y nueve días después de aquel 0-0 en el Estadio Kempes, por la 17° fecha del Torneo de la Liga Profesional, el volante de Talleres y el arquero de Belgrano unirán fuerzas en el seleccionado paraguayo que este jueves recibirá a su par argentino.

Ambos futbolistas integran la nómina de convocados que el entrenador Gustavo Alfaro dio a conocer el pasado 5 de noviembre con miras a la disputa de la última doble fecha clasificatoria de 2024, que en el caso del elenco guaraní incluye la visita a Bolivia del próximo martes en El Alto.

Galarza completó una semana soñada al convertir el gol del triunfo de la ‘T’ ante Godoy Cruz, el último domingo de Mendoza. Su cabezazo le permitió al conjunto de barrio Jardín quebrar una racha de cinco partidos sin victorias, que había arrancado con aquella igualdad ante Belgrano.

MATÍAS GALARZA FONDA. Luego del llamado de Gustavo Alfaro para reintegrarse al seleccionado paraguayo, el mediocampista completó una semana perfecta convirtiendo el gol del triunfo de Talleres ante Godoy Cruz de Mendoza.

Espínola, en cambio, no pudo estar presente en el trascendental compromiso del lunes por la noche frente a Instituto, que terminó con victoria 3-1 del Pirata. La reprogramación del encuentro ante la Gloria, inicialmente previsto para el domingo por la tarde, se conjugó con la férrea negativa de la Federación Paraguaya de Fútbol a la petición que el propio guardameta realizó para tratar de sumarse más tarde a la concentración.

Figura repetida en el arco celeste, Espínola fue tenido en cuenta en las tres citaciones que hizo Alfaro desde que asumió como DT de Paraguay, sucediendo a Daniel Garnero y Guillermo Barros Schelotto en el actual ciclo pre-mundiaista. En los cuatro partidos que la Albirroja jugó al mando de ‘Lechuga’ -Uruguay (0-0), Brasil (1-0), Ecuador (0-0) y Venezuela (2-1)- el cuidapalos de la ‘B’ compartió el banco de suplentes con su colega Carlos Coronel, quien milita en New York Red Bulls de la MLS estadounidense, y el titular fue Roberto Fernández, del Botafogo de Brasil.

Galarza, por su parte, regresa a las Eliminatorias con el seleccionado de su país después de casi un año. Su anterior presencia fue ante Chile (0-0) en Santiago, donde reemplazó a Matías Rojas y alcanzó a jugar seis minutos. Anteriormente, siempre bajo la conducción de Garnero, había integrado el lote de sustitutos en los encuentros con Argentina (0-1) y Bolivia (1-0).

MEDINA. El defensor del Racing Club de Lyon regresa al seleccionado celeste y blanco. Es uno de los seis futbolistas con pasado reciente en Talleres que jugará la última doble fecha de Eliminatorias de 2024.

Nuevos y viejos conocidos

Blas Riveros, quien integró el plantel de Paraguay en los dos primeros compromisos de Eliminatorias bajo la conducción de Alfaro, no estará presente ante Argentina y Bolivia. En cambio, otro lateral izquierdo de Talleres, el venezolano Miguel Navarro, formará parte del plantel de la Vinotinto, que el jueves recibirá a Brasil en Maturín y el martes visitará a Chile en Santiago.

En la nómina de jugadores que militan en clubes cordobeses y que fueron llamados a protagonizar la doble fecha de noviembre también están el colombiano Juan Camilo Portilla (Talleres) y el peruano Bryan Reyna (Belgrano). Los cafeteros jugarán sucesivamente con Uruguay en Montevideo y con Ecuador en Barranquilla, y los incaicos se medirán primero con Chile en Lima y luego frente a Argentina en La Bombonera.

PORTILLA. El volante de Talleres fue citado por Néstor Lorenzo, el entrenador del seleccionado de Colombia, para los compromisos ante Uruguay en Montevideo y frente a Ecuador en barranquilla.

Además de los cuatro futbolistas nacidos en la provincia (Barrenechea, Romero, Molina y Álvarez) y de los cinco que juegan en clubes cordobeses (Galarza Fonda, Espínola, Navarro, Portilla y Reyna), la última doble fecha clasificatoria de 2024 también tendrá como animadores a varios conocidos de nuestro fútbol. Facundo Medina, defensor del Racing Club de Lens de Francia y ex Talleres, se sumó a último momento al elenco que dirige Scaloni, debido a la baja por lesión de Lisandro Martínez.

Medina no es el único futbolista con pasado reciente en el club albiazul que fue llamado para participar en este segmento de la competencia clasificatoria de la Concacaf, que otorga seis plazas y media al Mundial 2026. El listado tiene seis nombres y se completa con el peruano Miguel Araujo (Portland Timbers, Estados Unidos), los paraguayos Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps, Canadá) y Ramón Sosa (Nottingham Forest, Inglaterra), y los ecuatorianos Piero Hincapié (Bayer Leverkusen, Alemania) y Alan Franco (Atlético Mineiro, Brasil).

GARECA. El seleccionador de Chile se juega una instancia clave en los partidos ante Perú y Venezuela. ‘El Tigre’ es un viejo conocido del fútbol cordobés, donde tuvo cuatro etapas como entrenador de Talleres.

Entre los entrenadores, hay tres que registran antecedentes en el fútbol cordobés. Marcelo Bielsa (Uruguay) tuvo un paso como jugador de Instituto en 1978, Ricardo Gareca (Chile) completó cuatro ciclos como entrenador de Talleres entre 1996 y 2007, y Gustavo Alfaro (Paraguay) dirigió a Belgrano en 2001.