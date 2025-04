Rels B encendió el público en su primera noche en el Movistar Arena

“Sin público no hay show” fue el lema que repitió Rels B a lo largo de la primera de sus dos fechas agotadas en el Movistar Arena y que marcó el tono de una noche con constantes muestras de agradecimiento a sus fans argentinos. Con una presentación de casi dos horas repletas de energía, el artista español regresó a Buenos Aires este sábado para presentar su último álbum, “a new star (1 9 9 3)”, y repasar sus nueve años de carrera en la música urbana.

Luego de su visita al país en septiembre de 2023, cuando hizo vibrar al Hipódromo de Palermo, el cantante originario de la isla de Mallorca eligió la Argentina como la primera parada de la gira “A New Star World Tour” en Latinoamérica. El tour de más de 20 fechas inició en Madrid en marzo, continuó por Barcelona y llegó al recinto ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo exactamente un año después de la publicación del último disco.

La cita del mallorquín con el público argentino comenzó pasadas las 21, cuando la pantalla de 300 metros cuadrados ubicada al fondo del escenario que mostraba la portada de su último disco se fue a negro. Acompañado de gritos de los jóvenes presentes, un video de Rels B celebrando año nuevo fue el pie para “1 de enero, Punta cana”. Mientras sonaban versos como “Champancito y brindamos por el tour en LATAM y Europa”, Rels B fue seguido por una cámara por los pasillos del estadio.

Tras otro apagón, una plataforma cilíndrica cubierta por pantallas se dividió en dos para hacer ver al español entre humo y luces azules, mientras seis coristas se sumaron a su lado. “¡Energía!”, gritó Rels B, y los fanáticos respondieron bailando al ritmo de “Caída del cielo”. Al finalizar, el cantante se deshizo de una campera y unos lentes de sol y abandonó el escenario principal para recorrer la pasarela que dividía el campo. Con una fuerte presencia, hizo saltar al público con “Pa quererte”, un tema que mezcla elementos de trap, R&B y pop.

En mitad de la canción, un movimiento rompió su pantalón, pero el español siguió corriendo hasta el final, entre humo y fuegos artificiales. “Ole, ole, ole, flaco, flaco”, coreaban los fanáticos mientras el artista arreglaba el accidente de vestuario fuera de escena. “Perdón, qué vergüenza. Ahora sí, buenas noches”, dijo a la vuelta, y repitió “Pa quererte”.

“Estamos encantados de estar en esta ciudad maravillosa una vez más. Mi nombre es Rels B, ‘skinny flakk’ o Danielito Heredia. Vamos a cantar lo viejo, lo nuevo, vamos a cantarlo todo”, dijo con una sonrisa al terminar la tercera pieza. Bajo luces violetas y junto a seis bailarines, comenzó uno de los momentos más movidos de la noche, con “Un rodeoooo” y “Sin gato”, marcadas por elementos del dembow y el afrobeat. Sin dejar de mirar al público, y acompañado de cerca por una cámara que siguió todo su recorrido por el escenario, siguió con “Como dormiste bb", coreado por todo el estadio. El hit fue publicado como single en 2022 y su videoclip fue protagonizado por la actriz argentina Lali Esposito.

El siguiente segmento marcó uno de los momentos más emocionantes de la noche. Con la balada “La vida sin ti”, todo el Movistar Arena coreó las estrofas de la artista española Lia Kali. Después fue el turno de “Baleárico”, un homenaje a Mallorca. Con la imagen de la bandera de las Islas Baleares en pantalla, el cantante exclamó: “¡De la isla para el mundo!”. Como respuesta a la ovación de las 15.000 personas presentes, dijo uno de los tantos “Sin público no hay show” de la noche.

Trap, dembow y reggaetón: un repaso por su variada discografía

Como regalo a los fanáticos más antiguos, llegó “Como antes”, una pieza de hip hop y rap lanzada en 2021, fiel al estilo con el que se inició en la música. “Hay fans antiguos así? Si la saben, gracias por tantos años juntos”, fue el pie de la siguiente, “Tienes el don”. Con el videoclip de la canción publicada en 2017 en pantalla y ubicado cerca del público en el final de la pasarela, el artista recordó su primera visita al país en 2016. Para “Te la regalo”, el “Flaco” volvió al escenario principal, donde se sentó en el piso junto con uno de sus músicos, que acompañó con la guitarra.

En un cambio abrupto de género, los bailarines volvieron a escena para dar lugar al segmento más bailable del show. Rels B se paró encima de una mesa cubierta de vasos y el público volvió a saltar con “Detrás del dj”, “Un desperdicio" (ft. Junior H)” y “Me gustas natural”, con elementos de dembow, pop, electrónica y reggaetón. Los juegos de luces y el fuego que cubrió la pasarela transformaron el estadio en una fiesta. Otra vez, el artista revirtió el tono y presentó “se apaga // me apago”, antes de relatar que la escribió “en un momento de desahogo”.

A continuación, un interludio en el que las coristas interpretaron “Dilemma”, de Nelly y Kelly Rowland, dio lugar a la dos de las canciones que lo establecieron como referente del trap y rap en español: “Sin mirar las señales” y “Love it”, que forman parte de “Happy Birthday Flakko” (2019) y “Flakk Daniel’s LP” (2018). El éxito de los dos álbumes lo convirtieron en uno de los principales referentes de la música española, junto a figuras como Rosalía y C Tangana. “Estaba nervioso por este publicazo porque hay que estar a la altura”, dijo después de escuchar cómo el público recibió esos hits. A continuación, llegó “La prisión”, una reflexión sobre el costo de la fama y su canción favorita.

“Insuperable”: el agradecimiento constante al público argentino

Acercándose al final del show, el español volvió a mostrar su amor a los fanáticos argentinos. “Está mal empezar la gira latina por Buenos Aires porque este público es insuperable. Estar aquí hoy es un puto privilegio, es el sueño que teníamos todos los que estamos aquí actuando esta noche. Somos cuatro amigos que hacen música y, por suerte, y no sé cómo, llega hasta el otro lado del charco”, dijo emocionado.

Después de preguntar si alguien presente tenía el corazón roto, empezó otra “rondita de canciones despecho” con una versión de “Shorty que te vaya bien” en el piano. Completaron la seguidilla de desamor “Lo que hay por aquí”, “Mi luz”, “Mejor no nos vemos” y “La última canción”. En contraste, presentó la romántica “Un verano en Mallorca”, antes de anunciar que está “a punto” de casarse.

Como último gesto de gratitud con el público argentino, al que no se cansó de elogiar y mirar a los ojos, cantó “Sonríe”, una canción que no estaba en la lista de canciones original pero que agregó “por petición popular”. En respuesta, los fanáticos corearon y se movieron al ritmo del corte que forma parte de “AfroLOVA’ 23”. “Sonríe baby, esto no es el final, esto es solo el principio”,

El hit “A mí”, uno de sus temas más populares, fue elegido como el anteúltimo del show. Rels B continuó recorriendo la pasarela al ritmo de la música, con una energía contagiosa y luces en tonos cálidos que lo alumbraban desde arriba. Luego, dio cierre a casi dos horas de show con “a new star (2024)”, la canción que le da nombre al último disco. En su primera fecha agotada en el Movistar Arena, Rels B volvió a mostrar su cariño por Argentina al brindar un repasó por su ecléctica discografía que lo transformó en el artista español más escuchado en 2024 a nivel mundial.