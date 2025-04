Cazzu lanzó ‘Latinaje’, un álbum con el que buscó fusionar géneros latinos

“Un menjunje de canciones o de música latinoamericana”. Así resumió Cazzu qué es su nuevo álbum, Latinaje. La introducción de esta producción comienza con la frase: “Aquí les traigo una copla desde el norte de Argentina, aunque usted no me conoce soy de América Latina”, y así abre la puerta a la diversidad musical latinoamericana con un recorrido que comprende catorce canciones. Los géneros que aborda son diversos: tango, folclore, bachata, corrido tumbado, merengue, balada y funk. “Les dedico este álbum a los amantes de la música, a los soñadores, a las soñadoras, a las mujeres que nacieron en lugares donde parece que los sueños no caben ahí, como yo, que vengo de un pueblo muy chico y muy lejos de la gran ciudad, muy lejos del gran Buenos Aires donde pasan las grandes cosas”, dijo Cazzu en una entrevista de Vogue que se publicó hace unos días. “Se la dedico a todas esas mujeres que están en algún rincón del mundo, sintiendo que sus sueños son muy grandes para donde nacieron. No hay ningún sueño tan grande como para que no pueda ser cumplido”.

Las cifras. El primer adelanto de Latinaje fue La cueva, que se ubicó en el puesto número uno en tendencias de videos musicales en YouTube a nivel mundial, en el Top 5 de los mejores debuts globales de una artista latina en Spotify. El segundo adelanto fue Dolce, un corrido tumbado que le permitió a la Jefa –tal su apodo– conectar aún más con la cultura mexicana, y que desde hace dos semanas es la canción más escuchada en la radio de ese país. La cumbia Con otra, su tercer anticipo, alcanzó el séptimo del Debut Global de Spotify y al cierre de esta edición superaba las cien millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Jefa y modelo. Por cifras como estas, la Jefa fue seleccionada como artista Equal Global de Spotify durante el mes de marzo, reconfirmando a Cazzu como una de las figuras más influyentes de la música latina. Esta distinción la ubicó en la portada de la playlist Equal Global como parte de una iniciativa que busca visibilizar y amplificar el trabajo de artistas mujeres a nivel internacional, y sumó a esta artista nacida en Jujuy a una red global que promueve la equidad de género en la música, reforzando su compromiso con la representación femenina.