"Todos somos parte del plan maestro", reza la canción "The Masterplan" de Oasis. Sin embargo, esta vez el plan lo armaron los estafadores, ya que lograron realizar un fraude que afectó a miles de fans del grupo británicos a través de la venta de entradas falsas para la gira que anunciaron los hermanos Gallagher. En ese sentido, se estima que las víctimas perdieron de forma colectiva más de dos millones de libras (unos 2,7 millones de dólares).

Los datos se desprenden de un comunicado que lanzó el banco Lloyds, uno de los mayores grupos bancarios mundiales. "El banco estima que en Reino Unido probablemente ha habido al menos 5.000 víctimas desde el inicio de la venta de entradas, que han perdido (en total) más de dos millones de libras esterlinas debido a las estafas", advirtieron este miércoles.

Liam y Noel Gallagher anunciaron a finales de agosto la reunificación de Oasis, el icónico grupo de Britpop, para una serie de conciertos en Reino Unido e Irlanda, lo que provocó un gran entusiasmo quince años después de su separación. Sin embargo, la venta caótica de entradas para las fechas en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín, todas agotadas en el primer día de venta, generó enojo y frustración entre los compradores, que se enfrentaron a fallos en las plataformas de venta saturadas y a la sorpresa de descubrir a última hora una tarifa dinámica que hizo dispararse los precios.

A eso se le sumó que se multiplicaron las estafas dirigidas a los fans decepcionados en las redes sociales, a través de anuncios falsos, que a veces ofrecían entradas a precios reducidos, según el banco. En el caso de Lloyds, registró alrededor de mil víctimas entre sus clientes, que perdieron en promedio 436 libras (unos 582 dólares). Uno de ellos fue estafado por un monto de 1.700 libras (unos 2.271 dólares).

Según trascendió, nueve de cada diez personas estafadas lo fueron a través de las redes sociales de Meta, principalmente mediante Facebook. "El hecho de que tantos casos comiencen con anuncios falsos en las redes sociales, a menudo en violación de las propias reglas de las plataformas, subraya la importancia de que estas empresas tomen medidas más firmes", señaló Liz Ziegler, directora de prevención de fraudes de Lloyds.

A raíz de las denuncias, la Autoridad de Competencia y Mercados británica (CMA, por sus siglas en inglés) abrió una investigación a principios de septiembre contra el revendedor de entradas Ticketmaster, para estudiar "si los compradores recibieron información clara" y "si se les presionó para comprar entradas en un corto período de tiempo".

Según el organismo, Ticketmaster vendió más de 900.000 entradas para los conciertos de Oasis. Asimismo, plantearon que los fans podrían haber sido engañados para comprar asientos "platino" que no ofrecían ninguna ventaja adicional.

La emblemática banda británica Oasis confirmó su vuelta a los escenarios con una gira mundial de conciertos para 2025. Los hermanos Liam y Noel Gallagher, enemistados históricamente, le habían puesto fin a la banda hace quince años. Sin embargo, el pasado agosto se publicaron en la cuenta oficial de la banda en la red social X (antes Twitter) las fechas de los próximos conciertos en Reino Unido e Irlanda.

"Las pistolas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera terminó. Vengan a ver. No será televisado", publicaron junto a una foto actual de Liam y Noel Gallagher. "Esto es así, esto está pasando", escribieron al anunciar las fechas de los shows.

En el marco de su gira, el grupo anunció dos fechas para la Argentina: el próximo 15 y 16 de noviembre en el Estadio de River Plate. Los Gallagher expresaron su conexión especial con el país al declarar: "Pueblo de la Gran Nación Argentina. Oasis regresa a casa, al Estadio River Plate. Estén ahí". Esta fase de su tour también los llevará a Brasil y Chile.

Desde su surgimiento en los '90, Oasis se convirtió en un referente del britpop, con himnos como "Wonderwall", "Live Forever" y "Champagne Supernova". Su impacto cultural se traduce en cifras impresionantes: más de 70 millones de discos vendidos, una colección de premios y récords en la industria musical británica. Su primer álbum, "Definitely Maybe" (1994), fue el más vendido en una semana en el Reino Unido, mientras que "Be Here Now" (1997) alcanzó el récord de ventas más rápido en la historia del país.

