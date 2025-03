Quién es Francisca Pérez, la influencer acusada de estafar con la venta de entradas para Argentina-Brasil

La influencer bahiense Francisca “Frany” Pérez quedó en el centro de un escándalo tras ser acusada de vender entradas para el partido entre Argentina y Brasil que se jugará este martes en el estadio Monumental y no entregar los tickets prometidos. Según indicaron medios locales, habría estafado a más de 265 personas, por un monto superior a 265 millones de pesos.

Pérez es una modelo de 25 años que desarrolla su carrera profesional colaborando con diversas marcas tanto en Buenos Aires como en su ciudad natal, Bahía Blanca. Desde sus inicios, adoptó el nombre artístico “Frany”, con el cual ha construido su identidad en el mundo digital. Actualmente, cuenta con una comunidad de más de 270.000 seguidores en Instagram y supera el medio millón en TikTok.

Su contenido abarca una amplia variedad de temáticas, incluyendo moda, deporte, gastronomía y aspectos de la vida cotidiana. En diversas entrevistas concedidas a medios locales, destacó que “piensa en sus seguidores cuando hace un trabajo, en lo que les gusta y cómo compartirlo”.

Sumado a esto, la joven hace algunos meses había lanzado su propio emprendimiento junto a su hermana, "Frany Tickets", para la venta de entradas para distintos partidos de fútbol, bajo el eslogan: "Comprá conmigo, rápido y seguro". Además, promocionaba esta actividad a través de su cuenta secundaria de Instagram, donde ofrecía diferentes opciones para los fanáticos que buscaban acceder a eventos deportivos, y también cuenta con una página web donde ofrece indumentaria deportiva.

Justamente, es con esa "agencia" en la cual quedó envuelta en la polémica. Según supo Noticias Argentinas, Pérez habría comercializado más de 800 entradas a través de su negocio, cobrando anticipos que rondaban el 50% del valor total. En total, según medios locales, los damnificados serían más de 265 personas, por un monto superior a 265 millones de pesos.

La influencer habría iniciado la venta de entradas el 1° de enero de 2025, fijando un precio de 120 mil pesos (30 mil pesos más que el precio oficial) para las localidades populares. No obstante, la mayor parte de los tickets adquiridos fueron plateas, lo que elevó aún más el costo de las transacciones, con valores que oscilaban entre los 300 y 500 mil pesos.

La versión de Francisca "Frany" Pérez: "Fui estafada y amenazada"

Luego de que trascendiera el hecho, Pérez difundió un video en sus redes sociales donde afirmó que ella también fue víctima de una estafa por parte del supuesto proveedor de entradas. “Fui estafada y amenazada por una persona que aseguró proveernos la totalidad de los tickets para la venta del partido entre la Argentina y Brasil. Solo se entregó el 10% de las entradas. Lamentablemente, debo informarles, esta persona no entregará el resto pese a que tiene en su poder la totalidad del dinero de los anticipos pagados por los compradores”, expresó.

En ese sentido, informó que presentó una denuncia penal y que brindará detalles "en los próximos días". “Les pido perdón de todas las maneras posibles. Siempre doy la cara y lo seguiré haciendo. Yo realicé la denuncia correspondiente y en los próximos días daré a conocer todos los detalles", manifestó.

Asimismo, indicó que teme por su seguridad y la de su familia. “En este momento, debo priorizar la seguridad de mi familia y de mi entorno, ya que las amenazas y los pedidos extorsivos que estoy recibiendo por parte de quienes nos proveen las entradas son de extremo de gravedad. Reitero mi angustia y mi compromiso de comunicarme por privado con cada uno de ustedes para darles explicaciones pertinentes”, sostuvo.

"Fue el comunicado más difícil que di, yo siempre actué de buena fe y mis seguidores y las personas que me conocen lo saben. Yo me estaré comunicando con cada uno de ustedes, soy una víctima más”, concluyó.

En una publicación, la joven reveló que hablaba de Julián Bisignano, un hombre que se dedica a la actividad y que ya estuvo procesado en una maniobra similar en la que fue denunciado por el instagramer “Chapu” Martínez y otras 30 personas por entradas para partidos de la Selección en el Mundial de Qatar, según consignó Infobae. En el caso interviene el fiscal de Delitos Complejos, Gustavo Zorzano, titular de la UFI N°10.

Por su parte, el abogado que representa a un grupo de afectados, Valentín Fernández, presentó un pedido para que se prohíba la salida del país de "Frany" y su hermana Martina, según informó La Brújula. Además, solicitó la inhibición general de bienes de ambas, argumentando que los perjudicados realizaron los depósitos del dinero correspondiente a las entradas en sus cuentas.

El abogado de la influencer dijo que "Frany" Pérez "no estafó a nadie ni se quedó con un solo peso"

El abogado de la influencer señaló este martes que está "plenamente seguro" que la acusada "no estafó a nadie ni se quedó con un solo peso". "Si creyera que cometió un acto voluntario o doloso de estafa no estaría sentado acá", expresó Maximiliano Görg, quien indicó que su clienta no estaba presente por "pedido expreso" suyo: "Ella quería estar, pero le aconsejé que no y que quedara a disposición".

El letrado brindó esta mañana una conferencia de prensa en Bahía Blanca donde explicó que un proveedor le ofreció a Pérez la posibilidad de comercializar entradas para el partido, que el sistema funcionaba con un abono de los clientes del 50% del valor de los tickets como adelanto y que la modelo transfería el dinero al hombre a cambio de los boletos. "La gente pagó el 50% y Francisca transfirió la totalidad del dinero recibido a esta persona. Sin embargo, al momento de la entrega, de las 1.829 entradas prometidas, solo recibió 150 populares", indicó el abogado.

También sostuvo que el proveedor le exigió más dinero por cada entrada restante a un precio superior al que se había acordado, por lo que la influencer "intentó trasladar ese aumento a los compradores, pero claramente no fue viable". "No tengo ninguna duda de que la estafa la cometió esta persona", agregó en referencia al proveedor, a la par que manifestó que "creer que Francisca es la responsable de una estafa es impensable".

El relato de las víctimas: "Esperemos que vaya presa"

Numerosos compradores, en su mayoría de Bahía Blanca, iniciaron gestiones para presentar acciones legales tanto de manera individual como colectiva. Algunos de ellos afirman que ya habían recurrido a Pérez en ocasiones anteriores para la compra de entradas para otros eventos, incluidos partidos de Boca Juniors.

“Nosotros le compramos las entradas a Frany el 11 de enero de este año. Había que transferirle el 50% para señarlas y después ella una semana antes del partido iba a estar acá en Buenos Aires entregándolas. Por lo que me dijeron también se podían retirar en Bahía Blanca”, contó Matías, uno de los afectados, en diálogo con TN. "Tres días antes de que subiera el video, ya había dejado de contestar. Ella tenía mensajes preestablecidos, hay una organización detrás", aseguró Gianluca, otra de las víctimas, a medios bahienses.

Cristina, una madre que denunció la falta de entrega de las entradas adquiridas por su hijo a través de la influencer, se lamentó por la estafa sufrida que sufrieron confiaron en Frany. Además, instó a continuar con las acciones legales para que la responsable de la página enfrente las consecuencias y sea encarcelada. "Me parte el alma porque confiamos y ahora ya no hay más entradas en Buenos Aires. Si se logra comprobar la estafa, esperemos que vaya presa", escribió en Facebook, a la par que inició acciones legales contra la plataforma de venta.

