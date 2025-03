Hasta ahora son más de 50 las denuncias contra las propietarias de la agencia de viajes de Marcos Juárez

Las responsables de la agencia Canaan Viajes, de Marcos Juáres, Lucrecia Cerutti y Agustina Cerminatto, madre e hija, fueron detenidas hace dos semanas por múltiples denuncias de personas damnificadas que compraron y pagaron pasajes aéreos, alojamientos y otros servicios en destinos turísticos del exterior y no pudieron concretar sus viajes.

En el momento de la detención de ambas mujeres –alojadas en la cárcel de Bouwer– las denuncias recibidas en la fiscalía de Marcos Juárez, a cargo del fiscal Fernando Epelde, sumaban alrededor de 20.

El secretario de la fiscalía, Tomás Alvarado, informó hoy a Perfil Córdoba que en este momento las denuncias radicadas ya son 50. “Es impresionante como entran denuncias”, afirmó y explicó que se incrementan “a medida que se van venciendo las fechas de los viajes”.

“Cuando se vence la fecha en que tendría que haber viajado, la gente inmediatamente presenta la denuncia. Tendría que fijarme si entraron algunas este fin de semana, pero hasta el momento son por lo menos 50 las denuncias recibidas”, aseguró.

Recordó que, al momento de dictarse la orden de detención de las dueñas de la agencia, las denuncias eran alrededor de 19 o 20.

Derivación de la causa Mercado: siete policías detenidos por encubrir a bandas de delincuentes

En cuanto al monto total de las estafas, Alvarado precisó: “No tenemos todavía una cifra definitiva porque hay que hacer los cálculos y esperar a que se recepten todas las denuncias, que seguramente serán más, y a medida que entran las denuncias se van actualizando los montos”. Estimó que “será una cifra significativa, ya que con las primeras 20 denuncias se superaban los US$100.000, así que el monto final será considerablemente mayor”.

Las detenciones se dictaron con la figura delictiva de estafas reiteradas y en la fiscalía estiman que la semana próxima las detenidas serían citadas a indagatoria, tras lo cual el fiscal dictaminará su prisión preventiva o si considera que pueden continuar el proceso en libertad. La pena máxima para este tipo de delitos son seis años.

Los hechos

Cabe recordar que el caso se inició hace dos semanas atrás y que la fiscalía, en base a la documentación aportada, procedió a allanar la oficina de la agencia en Tucumán 787, de Marcos Juárez, y los domicilios de ambas imputadas, donde se secuestraron documentación, los teléfonos de las acusadas, vehículos y otros elementos vinculados a la causa.

El modus operandi de la agencia

Las estafas concretadas en este caso no son distinta a otras con idéntico modus operandi: se trata de ofrecer paquetes turísticos a precios más bajos que los habituales del mercado, para atraer clientes a los que se les cobra una seña o el monto total de los servicios contratados.

Cuando los pasajeros intentan iniciar el viaje se encuentran con que no tienen los pasajes o, si pudieron viajar, las reservas de hoteles no cubren todas las noches o los servicios contratados o no cuentan con los vuelos de regreso, ya que el dinero pagado no fue remitido a los prestadores u operadores.