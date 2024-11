La Justicia de Quilmes ordenó este sábado la detención inmediata de Isaías Ezequiel Caballero, un influencer financiero de 22 años que se promocionaba como trader en redes sociales y que fue acusado de liderar una estafa piramidal en la localidad bonaerense de Berazategui.

La detención fue dictada por un juez de Control quilmeño tras la solicitud del fiscal Ariel Rivas, quien está al frente de la UFI N°1 del distrito. La medida se tomó en el marco de una investigación que comenzó luego de que los primeros ahorristas afectados denunciaran la pérdida de sus capitales, señalando a la presunta estafa como un esquema Ponzi.

Unas 30 personas se acercaron para presentar estos reclamos, aunque hasta ahora solo tres declaraciones fueron formalmente ratificadas ante la fiscalía. En paralelo, la justicia comenzó a rastrear los movimientos financieros del joven y descubrieron más de 100 billeteras virtuales vinculadas a sus operaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Denuncian a un influencer por montar una estafa piramidal en un country de Berazategui: "Todos millos o nada"

Además de la detención del influencer, se dispuso el arresto de su hermano, Sebastián Caballero, y de Bianca Barrios, una supuesta amiga del acusado, quien ya fue detenida. A ella le secuestraron celulares, memorias y computadoras para analizar. Si bien la joven fue capturada, los hermanos permanecerían como prófugos de la Justicia.

¿Cómo funcionaba el supuesto esquema ponzi del influencer en Berazategui?

Caballero prometía duplicar el dinero invertido en un plazo de 15 a 20 días, atrayendo a los ahorristas con expectativas de ganancias rápidas, según Infocielo. Sin embargo, en su cuenta de Instagram ofrecía un plazo aún menor: “Duplicamos tu inversión en 7 días máximo”, indicaba en su biografía.

El acusado evitaba explicar los métodos que utilizaba para lograr duplicar el dinero en un periodo tan breve, un indicio de que se podría tratar de un esquema Ponzi. En este tipo de fraudes, los primeros inversores reciben ganancias provenientes de los aportes de quienes se van incorporando al sistema, sin que exista una inversión real que genere los retornos prometidos.

En esta línea, los damnificados señalaron que depositaban el dinero en una billetera virtual y, al principio, veían ganancias provenientes de las inversiones, sobre todo mientras más personas se unían al sistema. No obstante, la operativa se interrumpió de manera repentina, dejando en evidencia el posible fraude.

Aunque en un principio cumplió con los pagos, en los últimos meses Cabellero comenzó a enfrentar serios problemas financieros. Esto culminó con la suspensión total de los pagos, lo que generó indignación entre los inversores. Mientras tanto, en redes sociales ya circulaban advertencias sobre la posibilidad de que se tratara de una estafa piramidal, lo que incrementó las sospechas y el descontento.

Increparon al influencer financiero acusado de armar una estafa piramidal

El conflicto estalló el pasado domingo, cuando un centenar de personas que aseguran haber sido estafadas se presentó frente al Country Barrancas de Iraola, en Berazategui, donde residía el acusado tras comenzar a ofrecer sus servicios como trader, prometiendo duplicar las inversiones en 15 días. En redes sociales, el influencer se promocionaba con frases como “millos o nada”, atrayendo a numerosos interesados.

Estafa piramidal: la plataforma RainbowEx no liberó los fondos pese a las promesas del Consorcio

La protesta de los ahorristas provocó que los propios vecinos del country exigieran su salida del lugar. Más tarde, el influencer compartió en sus historias de Instagram que había tenido que regresar a su antiguo barrio, mientras prometía en tono nervioso que cumpliría con sus obligaciones. “Tengan paciencia, no me voy a quedar con la plata”, declaró.

Finalmente, tras abandonar el country ubicado en la localidad de Juan María Gutiérrez, el trader publicó un video en el que negó las acusaciones y defendió su posición. Ante los incidentes, aseguró que no guarda rencor hacia quienes lo señalan y reiteró su intención de saldar las deudas.

“Es entendible el tema de ayer, entiendo a la gente. No estoy enojado, no soy rencoroso. Obviamente, me molestó el hecho de que haya mucha gente que no tenía nada que ver. De todas las personas que estaban ahí, el 5 por ciento era para reclamar algo de ellos, los demás no entendían por qué estaban ahí. La violencia no la entendí tampoco. Yo no soy una persona violenta”, sostuvo.

Y agregó: “Yo ya no estoy viviendo donde estaba. Estoy en un lugar más precario, pero estoy tranquilo, estoy alejado de las cosas. Perdí mi casa, perdí mis cosas, me duele porque me costó con sacrificio comprarme esas cosas, nadie me lo regaló. Yo no hice nada por beneficios. Muchos ahora me tildan de estafador, cuando no es cierto. Hasta ayer yo seguía pagando. No estafé a nadie. Yo vivía de las redes, de un canje, de esto, de lo otro...Mi intención no era hacer daño”.

Por último, aclaró: “Perdí todo. No tengo libreta, no tengo celular, perdí un montón de cosas, yo solamente salí con un bolso. No tengo herramientas para moverme, para seguir trabajando normalmente. Voy a encontrar la forma, van a tener que esperar un toque. Todo esto es muy reciente, la verdad que tengo la cabeza un poco revuelta por todo, pero voy a seguir poniendo el pecho como siempre lo hice y borrar la imagen de estafador. Muchos saben que no es cierto. Acuérdense de con cuánto empezaron y cómo terminaron, nada más”.

LT