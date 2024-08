Una vez más, los hermanos rivales detrás de Oasis, la banda de rock británica más grande desde los Beatles, tomaron al mundo por sorpresa. Después de pasar los últimos 15 años diciendo que no soportaban verse, Liam y Noel Gallagher anunciaron este martes que volverán a estar juntos en una gira. Será, nuevamente, el regreso de una relación tormentosa.

Si bien Noel había insinuado una reconciliación anteriormente, diciendo "nunca digas nunca" el año pasado, ambos tienen conflictos que superar y que se fueron generando durante los años donde la banda conquisto el mundo.

"Me gustaba mi madre hasta que dio a luz a Liam", llegó a decir en un momento álgido de su disputa, en una serie de entrevistas y en las redes sociales. "No soporto su voz", agregó, asegurando que su hijo de nueve años era mejor compositor.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Liam Gallagher, la voz que le dio una estética inconfundible a la banda británica, no se quedó atrás: calificó a la banda de su hermano High Flying Birds como "High Flying Turds", señalando el "extraño" parecido de su hermano con Mr. Potato Head y peor aún, llamándolo "comedor de tofu".

LIam y Noel Gallagher

Liam Gallagher delegó en su hermano Noel la decisión de reunificar a Oasis

Diez años después de que Noel lo llamara "el hombre más enfadado que jamás conocerás" y calificarlo como una persona "con un tenedor en un mundo de sopa", Liam se hizo filmar comiendo sopa con un tenedor.

Aun así, Noel admitió en una entrevista con la BBC que sus personalidades tan diferentes ayudaron a impulsar el increíble éxito de Oasis que los vio aclamados como "los nuevos Beatles" en 1995 gracias a éxitos mundiales como Wonderwall y Champagne Supernova.

Las tensiones entre el histrionismo de estrella de rock del líder Liam y el genio de composición de Noel y su presencia en escena sardónica y discreta casi hicieron que la banda cayera en llamas justo cuando Oasis estaba en su punto más alto.

Noel admitió haber "aplastado la cabeza (de Liam) con un bate de cricket" en una pelea de estudio en 1995 mientras grababan su álbum más aclamado, "(What's the Story) Morning Glory?".

El origen de los Gallagher, las peleas eternas y una sentencia: "Oasis ya no existe"

"Creo que tal vez una de mis guitarras se dañó y le eché la culpa a él. Puede que haya sido la pelea más grande que hayamos tenido", recordó más tarde Noel, que ahora tiene 57 años.

Los Gallagher crecieron en un gran clan de inmigrantes irlandeses de clase trabajadora en Manchester. Su padre era músico de música country y western, pero fue su madre Peggy quien los crió, enviándolos de regreso a su familia en el condado de Mayo cada verano.

A pesar de ser el cantante, Liam, que es seis años más joven, siempre fue el socio menor, un estatus que le irritaba y al que Noel se refería despectivamente como "nuestro hijo". "Ni siquiera sabía que Liam escuchaba música", le dijo Noel al escritor John Robb en su libro "The North Will Rise Again: Manchester Music City".

"Compartíamos habitación. Él no tenía ningún disco. Mientras él estaba fuera, jugando con sus amigos, yo estaba en casa fumando marihuana y tocando la guitarra", añadió el guitarrista.

A pesar de los enfrentamientos, la pareja fue responsable de algunas de las armonías más memorables de la música popular de los últimos 30 años, dejando atrás a sus rivales del britpop londinense Blur mientras las ventas se disparaban.

Pero su coloso de rock 'n' roll tuvo un final estremecedor entre bastidores en el festival Rock en Seine en las afueras de París en 2009, cuando los golpes y las guitarras volaron tras el escenario.

Con decenas de miles de fans esperando el acto principal, un organizador del festival se vio obligado a subir al escenario para anunciar que "lamentablemente, justo ahora Liam y Noel tuvieron una pelea" y sentenció: "Oasis ya no existe".

Lo que pasó exactamente esa noche nunca ha sido explicado con detalle, pero pasó a la leyenda del rock 'n' roll. Noel afirma que Liam agarró su guitarra eléctrica Gibson roja y se abalanzó sobre él con ella "como si fuera un hacha... casi arranco mi cara con ella".

Oasis en los 90'

La guitarra reparada fue vendida en una subasta hace dos años por 150.000 euros (160.000 dólares) con una nota de Noel que decía "Paz, amor y plátanos".

En este nuevo capítulo de sus vidas, queda por ver si la paz y el amor reinarán en la gira de reunión de 14 conciertos de los hermanos que comienza en Cardiff el próximo julio. "Las armas se han silenciado", declaró la banda el martes cuando anunció su regreso.

AFP / Gi