Liam Gallagher delegó en su hermano Noel la decisión de reunificar a Oasis

Ante los cíclicos cruces entre los hermanos Gallagher hay quien podría exigir un aislado signo de madurez. Liam, el menor de los chicos malos de Manchester ya tiene 51 años, pero los contrapuntos públicos que siguen manteniendo alimentan en sus fanáticos un destello de esperanza nostálgica: sólo se les pide que se vuelvan a juntar.

Los Oasis: Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell y Liam Gallagher, en Hong Kong (2026).

Y ahora, además, Liam Gallagher está dando notas y parece haber largado los eufemismos. El cantante lanzará este viernes 1 de marzo un disco junto a John Squire, ex guitarrista de Stone Roses. El álbum se llama como ellos, sin mayores juegos de palabras–Liam Gallagher and John Squire– y ya se adelantaron dos canciones: Just Another Rainbow y Mars to Liverpool. Pero inevitablemente, más allá del interés de este trabajo conjunto, en las notas a Liam le preguntan por Oasis. A The Times On Sundays decidió entreabrirle la puerta a una posible reunión, sin dejar de lado su orgullo: “Él (Noel Gallagher) fue quien separó la banda, así que será él quien llame, y si no hay llamada no volveremos a estar juntos”, dijo. Así, con la ya clásica tónica caprichosa, dejó la pelota en el campo rival.

“Para ser justos, sin embargo, lo veo posible “, admitió Liam. Acto seguido, parafraseó la canción Don’t Look Back In Anger ( No mires atrás con bronca), una de las más importantes del grupo y lanzó: “Ahora que las cosas han cambiado en su vida personal (se acaba de separar de su mujer) me lo imagino mirando hacia atrás, no con ira, y diciendo: ‘¿Sabés qué? Me porté muy mal con mi hermano menor. Ya es tiempo de mandarle una caja de bombones'”.

Liam Gallagher lanza nuevo disco con John Squire.

En los fans la ilusión está. Y, como si se tratara de una constante manipulación, se alimenta del esquivo deseo de los líderes de un grupo que supo conquistar el mundo y que se separó en la cresta de la ola. Lo gracioso de la situación es que a comienzos del año pasado Noel Gallagher había advertido que nunca hay que decir nunca, pero que la principal condición para que suceda la anhelada reunión es que su hermano Liam lo llame. Cíclicos, predecibles y caprichosos, quizás estos cruces sean el síntoma de un acercamiento. Definitivamente, tal vez.

cp