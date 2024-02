Brett Morgen busca su primer Oscar con su filme sobre Bowie

Luego de un prólogo en el que se escucha la voz de David Bowie, luego acordes introductorios de algunas de sus canciones insignes. Después una voz acompaña la imagen del artista detrás de escena y dice: “Rumores y preguntas aparecen...¿Quién es, qué es, de dónde viene? ¿Es una criatura de un poder exterior? ¿Es extraño? ¿Es peligroso? ¿Es inteligente, idiota, amable con sus padres? ¿Es real? ¿Es un loco, es real, es un loco, un hombre, una mujer o un robot? ¿Qué es esto? Damas y caballeros, David Bowie”.

Brett Morgen nos introduce más o menos así en el universo David Bowie en Moonage Daydream, de Brett Morgen, que se llevó el Grammy 2024 a Mejor Película Musical y en breve competirá por un Oscar. En una charla que dio en el Festival de Ciine de Toronto, Morgen el director dio detalles Moonage Daydream: “Como sabemos, las películas son colaboraciones; ésta nos tomó siete años, cuando el cronograma original era de un año y medio. Hubo un momento donde me encontré bastante solo con mi laptop, y sin presupuesto para contratar a un editor. Por eso en la película se ven algunos errores y eso hay que entenderlo como parte de la misma. Si algo aprendí estudiando a Bowie es que no existen los errores, sino los accidentes felices. Y la película en un gran accidente feliz”.

De Kurt a David. Morgen realizó varios documentales sobre música y en 2015 fue premiado en el Festival Sundance por Kurt Cobain: Montage of Heck. En ese filme, el documentalista se apoyó en el archivo existente del cantante de Nirvana como si se tratara de una caja de herramientas que hay que saber usar. En el caso de Moonage Daydream, la voz de Bowie guía un montaje atomizado, que propone más una experiencia que una trama.

“Yo era un gran fan de Bowie pero nunca había escuchado las entrevistas”, contó Morgen. “Y estos últimos cinco años sumergiéndome de lleno en él no solo me cambiaron como esposo, padre y hombre, sino también la perspectiva respecto de mi carrera. Bowie vivió la más extraordinaria de las vidas y fue todo intencional”. Cuando Bowie murió, mucha gente que lo conoció se dio cuenta de que las palabras no alcanzaban para definirlo. Lacónico, alguna vez Iggy Pop sintetizó: “Fue un artista que decidió ser músico”.

Brett Morgen parece haberse hecho cargo de ese lado más bien inefable que despierta la admiración. “Estuve hablando mucho de David pero lo conocí una sola vez. Por eso no es quiera hablar con él. Pero lo observé muy íntimamente durante los últimos años y sí puedo decir que lo más importante que me llevo es su valentía, una como la de Fernando de Magallanes, Neil Armstrong o cualquier explorador”, detalló.