Oasis hizo una "publicación" que reaviva los rumores de un regreso

En las últimas horas, los seguidores de la banda británica Oasis se llenaron de expectativas tras un misterioso mensaje publicado en las redes sociales del grupo y compartido por Liam Gallagher.

Liam Gallagher delegó en su hermano Noel la decisión de reunificar a Oasis

Poco antes de que el tuit se volviera viral, el medio inglés The Sunday Times sugirió la posibilidad de un regreso de la banda en 2025. "Noel y Liam Gallagher parecen haber resuelto sus diferencias y, si la tregua persiste, podrían realizar conciertos masivos en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025", reportó el periodista Jonathan Dean el pasado sábado.

Según informó The Sunday Times, Oasis estaría preparándose para realizar 10 conciertos en Wembley. Tras la publicación de esta noticia, el propio Liam Gallagher respondió en la red social X a un usuario que mencionó su posible regreso.

Un fan de la banda le preguntó directamente a Liam si los rumores sobre la vuelta de Oasis eran ciertos, a lo que él respondió: "Sinceramente, no he escuchado nada al respecto".

No obstante, este domingo apareció un misterioso mensaje que se volvió tendencia a nivel mundial. En un breve video publicado en X por la cuenta oficial de Oasis, y luego compartido por los hermanos Gallagher, solo se lee: "27.08.04. 8am".

Si se confirma, el concierto marcaría el 30 aniversario del lanzamiento de su icónico álbum Morning Glory? (1995). Además, esta posible reunión coincide casi de manera simultánea con la celebración de los 30 años de Definitely Maybe (1994), el álbum debut que catapultó a la fama a los hermanos Noel y Liam Gallagher.

Hace poco, Noel había mostrado su frustración durante una entrevista en la televisión mexicana, cuando le preguntaron sobre un posible regreso de la banda. "No es algo personal, pero me molesta que me hagan esa pregunta en cada maldita entrevista. Oasis se terminó. Y si alguna vez volviera, créanme, no lo anunciaría en la televisión mexicana", afirmó en su momento.

Oasis, una banda icónica del britpop

Oasis se formó en Manchester, Inglaterra, en 1991, inicialmente bajo el nombre The Rain. La banda fue liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher, quienes se convirtieron en el núcleo creativo y en el rostro de la agrupación. Con Noel como compositor principal y Liam como vocalista, Oasis emergió como una de las bandas más influyentes del movimiento Britpop durante la década de 1990.

El sonido de Oasis se caracteriza por una mezcla de influencias de rock clásico británico, particularmente de bandas como The Beatles, The Rolling Stones, y The Kinks, con un enfoque en guitarras potentes y melodías pegajosas. Su estilo combina rock alternativo, glam rock, y el espíritu rebelde del punk, con letras a menudo nostálgicas, emotivas y a veces desafiantes.

El debut de la banda, Definitely Maybe (1994), fue un éxito inmediato, convirtiéndose en el álbum debut más rápidamente vendido en el Reino Unido. Canciones como “Supersonic”, “Live Forever” y “Cigarettes & Alcohol” se convirtieron en himnos generacionales.

Sin embargo, fue su segundo álbum, (What’s the Story) Morning Glory? (1995), el que consolidó a Oasis como superestrellas globales. Este disco incluye algunos de sus mayores éxitos, como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”. Hasta hoy, Morning Glory es uno de los álbumes más vendidos de la historia y un referente cultural de los 90.

La dinámica entre los hermanos Gallagher fue tanto un motor creativo como una fuente constante de tensiones internas. Las frecuentes peleas y su relación volátil alimentaron los tabloides británicos durante años. Estos conflictos culminaron en la ruptura definitiva de Oasis en 2009, después de una acalorada discusión entre Noel y Liam.

A pesar de su disolución, Oasis sigue siendo una de las bandas más queridas y recordadas de la historia de la música. Su impacto en el rock británico y en la cultura popular es innegable, y muchos de sus temas siguen resonando con nuevas generaciones de fanáticos.

Después de la ruptura, ambos hermanos continuaron con carreras musicales. Noel formó Noel Gallagher's High Flying Birds, mientras que Liam lanzó su proyecto en solitario, cosechando éxito en ambos casos.

