Oasis vuelve a reunirse después de 15 años

Los rumores finalmente se confirmaron: Noel y Liam Gallagher dejaron atrás sus diferencias, y este martes, 15 años después de su separación, anunciaron el esperado regreso de Oasis a los escenarios. La banda británica icónica vuelve con una gira por el Reino Unido en 2025, lo que marca su retorno triunfal tras años de especulaciones.

Liam Gallagher delegó en su hermano Noel la decisión de reunificar a Oasis

La gira, titulada 'Oasis Live 2025', comenzará el 4 de julio en el Estadio del Principado de Cardiff, Gales, y seguirá por ciudades como Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. Oasis, considerada la banda británica más influyente de las últimas tres décadas, se disolvió en 2009 tras una acalorada disputa entre los hermanos en un festival de música en París. Este regreso es, sin duda, uno de los acontecimientos musicales más esperados.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la banda expresó: "Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a verlo. No será televisado". La noticia rápidamente desató una oleada de emoción entre los fanáticos de la banda.

Las entradas para los conciertos saldrán a la venta este sábado, tanto en Irlanda como en el Reino Unido. La gira contará con 14 fechas, y se extenderá desde el 4 de julio hasta el 17 de agosto, con presentaciones en Cardiff, Manchester, Wembley, Edimburgo y Dublín. Según los representantes de la banda, estos serán "sus únicos conciertos en Europa el próximo año", lo que añade aún más exclusividad al evento.

"La experiencia en directo de Oasis no se parece a nada", afirmaron los representantes, destacando que "el carisma, la chispa y la intensidad" que generan los Gallagher sobre el escenario es incomparable.

El regreso de Oasis ha sido largamente esperado, especialmente después de que los propios hermanos insinuaran un anuncio importante en sus redes sociales, lo que avivó los rumores y la anticipación.

Oasis, una banda icónica del britpop

Oasis se formó en Manchester, Inglaterra, en 1991, inicialmente bajo el nombre The Rain. La banda fue liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher, quienes se convirtieron en el núcleo creativo y en el rostro de la agrupación. Con Noel como compositor principal y Liam como vocalista, Oasis emergió como una de las bandas más influyentes del movimiento Britpop durante la década de 1990.

El sonido de Oasis se caracteriza por una mezcla de influencias de rock clásico británico, particularmente de bandas como The Beatles, The Rolling Stones, y The Kinks, con un enfoque en guitarras potentes y melodías pegajosas. Su estilo combina rock alternativo, glam rock, y el espíritu rebelde del punk, con letras a menudo nostálgicas, emotivas y a veces desafiantes.

El debut de la banda, Definitely Maybe (1994), fue un éxito inmediato, convirtiéndose en el álbum debut más rápidamente vendido en el Reino Unido. Canciones como “Supersonic”, “Live Forever” y “Cigarettes & Alcohol” se convirtieron en himnos generacionales.

Sin embargo, fue su segundo álbum, (What’s the Story) Morning Glory? (1995), el que consolidó a Oasis como superestrellas globales. Este disco incluye algunos de sus mayores éxitos, como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”. Hasta hoy, Morning Glory es uno de los álbumes más vendidos de la historia y un referente cultural de los 90.

La dinámica entre los hermanos Gallagher fue tanto un motor creativo como una fuente constante de tensiones internas. Las frecuentes peleas y su relación volátil alimentaron los tabloides británicos durante años. Estos conflictos culminaron en la ruptura definitiva de Oasis en 2009, después de una acalorada discusión entre Noel y Liam.

A pesar de su disolución, Oasis sigue siendo una de las bandas más queridas y recordadas de la historia de la música. Su impacto en el rock británico y en la cultura popular es innegable, y muchos de sus temas siguen resonando con nuevas generaciones de fanáticos.

Después de la ruptura, ambos hermanos continuaron con carreras musicales. Noel formó Noel Gallagher's High Flying Birds, mientras que Liam lanzó su proyecto en solitario, cosechando éxito en ambos casos.

