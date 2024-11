Oasis vuelve a la Argentina: dos noches históricas en el Estadio de River Plate en 2025

Después de 16 años de ausencia, Oasis, la icónica banda británica liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher, regresará a Argentina como parte de su tour de reunión, "OASIS LIVE 25". Con dos conciertos programados para el 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Estadio de River Plate, el regreso del grupo promete ser uno de los eventos más importantes en la escena musical del próximo año.

La gira de regreso de Oasis, que ya ha cosechado éxito en el Reino Unido, América del Norte y Australia, marcará el inicio de su etapa latinoamericana en Buenos Aires. El anuncio fue recibido con entusiasmo por los fanáticos, quienes desde hace años esperaban ver nuevamente a la banda en suelo argentino.

Los Gallagher expresaron su conexión especial con el país al declarar: "Pueblo de la Gran Nación Argentina. Oasis regresa a casa, al Estadio River Plate. Estén ahí". Esta fase de su tour también los llevará a Brasil y Chile, en un recorrido que promete shows inolvidables en cada destino.

Desde su surgimiento en los '90, Oasis se convirtió en un referente del britpop, con himnos como "Wonderwall", "Live Forever" y "Champagne Supernova". Su impacto cultural se traduce en cifras impresionantes: más de 70 millones de álbumes vendidos, una colección de premios y récords en la industria musical británica. Su primer álbum, Definitely Maybe (1994), fue el más vendido en una semana en el Reino Unido, mientras que Be Here Now (1997) alcanzó el récord de ventas más rápido en la historia del país.

Los shows de Oasis: entradas y preventa

La venta general de entradas comenzará el 13 de noviembre de 2024, a las 12:00 horas, exclusivamente a través de allaccess.com.ar.

Los fans ya pueden inscribirse en la preventa desde la página oficial de Oasis hasta el 6 de noviembre para asegurar su acceso a uno de los conciertos más esperados del 2025.

