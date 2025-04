'Cuento del tío' a Pagani: detuvieron a los cinco 'mecánicos' peruanos que lo habrían estafado por casi $2.000.000

Este miércoles, una banda de supuestos mecánicos que estafaban a plena luz del día en la ciudad de Buenos Aires fue detenida, acusada de formar parte de una organización dedicada a realizar fraudes bajo la modalidad del 'cuento del tío'. De nacionalidad peruana, los cinco hombres estarían implicados en una estafa millonaria contra el periodista deportivo Horacio Pagani.

Según lo informado por la Policía, luego de la denuncia de Pagani, los agentes de la División Investigaciones Comunales (DIC3) llevaron a cabo diversas tareas de campo, analizando las cámaras de seguridad en la zona y logrando identificar a varios de los miembros de la banda, así como los lugares que frecuentaban.

Días después, los efectivos localizaron a dos de los involucrados, a quienes siguieron hasta Humberto Primo al 3200, en el barrio porteño de San Cristóbal. Allí encontraron a otros tres sospechosos manipulando un vehículo Toyota e intentando realizar otra estafa, esta vez a una víctima de 67 años.

Al percatarse de que se trataba de un nuevo intento de fraude, los oficiales intervinieron y, tras identificarlos, confirmaron que los detenidos eran peruanos, con edades entre 27 y 46 años. Similar a lo ocurrido con Pagani, el dueño del auto había sido advertido sobre un problema mecánico por uno de los miembros de la banda, quien le solicitó un adelanto de 5 mil pesos a cambio de un "repuesto".

Con la evidencia reunida, la jueza Alejandra Alliaud, titular del Juzgado Nacional y Correccional N° 55, ordenó la aprehensión de los cinco delincuentes y la incautación de un Toyota, piezas de tren delantero, herramientas mecánicas, lubricantes, pintura en aerosol, un talonario de boletas, cinco teléfonos celulares y 5 mil pesos en efectivo.

Así estafaron a Horacio Pagani

En los primeros días del mes, mientras manejaba por el barrio de Once, Horacio Pagani fue víctima de una estafa. Un hombre le advirtió sobre un supuesto problema en la rueda derecha de su auto: 'Guarda la rueda derecha', le dijo. Pagani no le prestó atención y siguió una cuadra más, hasta que en la esquina de Rivadavia otro desconocido repitió el mismo aviso. Al preguntarle qué pasaba, el hombre le dijo que la rueda 'se movía'.

El engaño ocurrió a plena luz del día y terminó con cinco sospechosos identificados

“Estacioné porque me asusté un poco. Justo apareció un supuesto mecánico que me dijo que estaba por ir a comer, pero igual se acercó, miró la rueda y sacó una tuerca llena de grasa. Dijo ‘uhh’ y yo también, sin entender nada”, relató Pagani. Minutos después, llegó otro hombre. “Eran de nacionalidad boliviana”, recordó. “Se pusieron a trabajar ahí mismo. Movían el volante, me decían que había un problema y que a la vuelta había una casa de repuestos”.

A los pocos minutos, trajeron una pieza envuelta en un papel que parecía original. Cuando Pagani preguntó cuánto costaba todo, la respuesta fue contundente: “Dos millones y medio de pesos”. Sin poder pagar esa cifra, pidió una factura A y le rebajaron el monto a dos millones. En ese momento, otro integrante apareció con un caño sucio y grasiento que, supuestamente, habían retirado del vehículo.

Ya sobre el desenlace, le exigieron el pago de 1.850.000 pesos por el servicio. “Me pasaron un alias, pero el banco rechazó la transferencia. Uno de ellos me dio una dirección distinta, y ahí algo no me cerró. Después hice otra transferencia y esa sí entró bien”, explicó.

Más tarde, al consultar con un mecánico de confianza, recibió la confirmación: no le habían hecho nada. “Solo pusieron grasa en la pieza que ya tenía. Esto no se rompe nunca”, le dijeron.

Pagani, de 80 años, realizó la denuncia. Gracias a su testimonio, la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) de la Policía de la Ciudad inició una investigación. A partir del análisis de las cámaras de seguridad, lograron identificar a algunos de los sospechosos y los lugares que frecuentaban.

mvs / Gi