Una guitarra que Noel Gallagher tocó en Oasis se vendió en 286 mil dólares

La guitarra Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine que Noel Gallagher consideró “la mejor del mundo” se subastó este sábado por más de 286.000 dólares. El instrumento, que fue una de las principales guitarras de Oasis durante su época dorada, se convierte en un objeto de culto para los fanáticos de la banda británica, que celebra su regreso al escenario con una gira anunciada para el próximo verano.

En lo que fue una subasta altamente anticipada, la guitarra que Noel Gallagher describió en 1997 como "la mejor del mundo" se vendió por la impresionante cifra de 226.800 libras, equivalentes a más de 286.000 dólares.

Gallagher, en una entrevista con la revista Spin de ese entonces, expresó su aprecio por la guitarra, destacando su importancia personal y profesional. “No es una de las mejores guitarras, es la mejor del mundo”, aseguró el músico, quien la uso para grabar y tocar durante la etapa más exitosa de Oasis, incluyendo el lanzamiento de Be Here Now en 1997, el tercer álbum de la banda, que consolidó a Oasis como una de las bandas más importantes del Reino Unido de los años 90.

La guitarra, que fue fabricada en el taller de Gibson, fue un elemento importante en las actuaciones más emblemáticas de Oasis, entre ellas las presentaciones en los programas The David Letterman Show y Saturday Night Live. Su venta, que tuvo lugar en la casa de subastas online Propstore, reavivó el interés por los recuerdos de la banda y de un período dorado del rock británico.

Este regreso al centro de atención de Oasis no es casual: la banda, que se separó en 2009 debido a las tensiones entre los hermanos Gallagher, 16 años después anunció su regreso para una gira el próximo verano: "OASIS LIVE 25". Los fanáticos podrán revivir la magia de los primeros discos del grupo, que marcaron una era en la música británica y el sonido del "Britpop".

Aunque los rumores sobre la reconciliación de los hermanos Gallagher se han sucedido durante años, ahora parecen concretarse. En agosto pasado, los dos músicos confirmaron oficialmente su regreso bajo el nombre Oasis, lo que desató la euforia de miles de seguidores que, desde la disolución del grupo, aguardaban este momento.

Oasis regresa: los Gallagher y su relación tormentosa

A lo largo de estos años, las tensiones entre estos dos iconos del rock británico fueron notorias y se reflejaron en las constantes disputas mediáticas. Sin embargo, la posibilidad de verlos nuevamente juntos sobre el escenario genera una expectación sin precedentes.

El regreso de Oasis está marcado por la nostalgia, pero también por el recuerdo de un tiempo cuando la banda alcanzó la cima de su popularidad, con discos como (What's the Story) Morning Glory? y Be Here Now. En estos años, Noel y Liam se convirtieron en iconos del rock británico, tanto por su música como los líos en su vida personal.

Con dos conciertos programados para el 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Estadio de River Plate, el regreso de Oasis parece ser la culminación de un ciclo, con la banda y sus seguidores listos para revivir viejos tiempos y, quizás, generar nuevos capítulos en la historia de uno de los grupos más influyentes de la música mainstream.

Los Gallagher expresaron su conexión especial con el país al declarar: "Pueblo de la Gran Nación Argentina. Oasis regresa a casa, al Estadio River Plate. Estén ahí". Esta fase de su tour también los llevará a Brasil y Chile, en un recorrido que promete shows inolvidables en cada destino.

