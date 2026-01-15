Verano en Uruguay: música, exposiciones, eventos artísticos en Punta del Este, Colonia, Montevideo y Fray Bentos

Uruguay es uno de los destinos favoritos de los argentinos para pasar el verano que, además de sus playas, ofrece una agenda cultural y artística de eventos con festivales musicales de alcance internacional, ciclos culturales y festivales típicos del país. Con propuestas concentradas en Punta del Este, Colonia, Montevideo y tFray Bentos, la temporada 2026 reafirma el perfil cultural del país como complemento ideal de su oferta de playa y descanso.

Punta del Este y Manantiales:

El Museo Ralli de Punta del Este inaugura este sábado 17 de enero a las 19 “JOY/ Color Amor y Creatividad” de Daphne Anastassiou. La exhibición permanecerá hasta el 31 de enero.

Daphne Anastassiou es una artista chilena que en su propuesta integra arte, música y movimiento, enfocándose en el bienestar emocional y la transformación interior mediante procesos creativos y meditativos. Esta actividad se realiza con el auspicio de la Embajada de Grecia y el respaldo del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La obra y metodología de Daphne Anastassiou priorizan el proceso creativo sobre el resultado, inspiradas en figuras como Louise Bourgeois y Marina Abramović, y están respaldadas por recientes hallazgos en neurociencia.

Las esculturas y pinturas de Anastassiou exploran mitologías, arquetipos y símbolos femeninos, destacando el diálogo entre lo onírico y lo consciente, y promoviendo la participación activa del público.

El evento incluye un taller vivencial gratuito que se realizará el 24 de enero y aborda patrones afectivos, autoaceptación y la integración de la sombra interior, diferenciándose de enfoques motivacionales superficiales y conectando con prácticas terapéuticas contemporáneas.

Caption

La trayectoria de Daphne Anastassiou, chilena de familia griega y formada en el Reino Unido, muestra una expansión global que abarca museos y auditorios de Londres, París, Nueva York, Madrid, Tokio, Dubái, Grecia y Santiago de Chile. Dirige la Fundación Agapi, y su obra —respaldada por más de una docena de libros publicados— la posiciona entre las referentes que impulsan el arte consciente a nivel internacional.

El catálogo de la exposición cuenta con análisis y curaduría de figuras como Serrana Prunell, Directora del Museo Ralli, Marilú Ortiz de Rozas —doctora en Letras por la Universidad de la Sorbonne y miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (UNESCO)—, y otros especialistas en arte contemporáneo.

Del 17 al 31 de enero en el Museo Ralli (Los Arrayanes, 20000 Punta del Este, Departamento de Maldonado, Uruguay). Entrada gratuita.

30° aniversario del club Medio y Medio

El clásico evento musical de Punta Ballena celebra su 30° aniversario este verano con una extensa programación que se desarrollará durante enero y febrero de 2026, reuniendo más de 60 artistas y más de 40 noches de conciertos en distintos días de enero y febrero dentro de la temporada de verano.

Programación completa:

15/01 – Abuela Coca

16/01 – Catupecu Machu

17/01 – Conociendo Rusia

19/01 – Bla Bla & Cia (obra de teatro)

20/01 – Zorrito Von & Los Gustocks

22/01 – Mosquito (Samba de Roda)

23/01 – Louta

24/01 – Agarrate Catalina & León Gieco (Abre: Mari Jasca)

25/01 – Los Cafres

27/01 – Zorrito Von (60 años / Noche sorpresa)

29/01 – Kevin Johansen & Liniers

30/01 – Kevin Johansen & Liniers

31/01 – Silvia Pérez Cruz

05/02 – Julieta Rada (Candombe)

06/02 – Juana Molina (Abre: Marttein)



07/02 – Paulinho Moska (Banda Full)

12/02 – El Plan de la Mariposa (Abre: Ángela González)

13/02 – El Plan de la Mariposa (Abre: Ángela González)

14/02 – Zoe Gotusso (Abre: Hipnótica)

15/02 – Chacho Ramos

16/02 – Os Paralamas do Sucesso

19/02 – La Delio Valdez

20/02 – Skay Beilinson

21/02 – Cuarteto de Nos

27/02 – Los Auténticos Decadentes

28/02 – Los Auténticos Decadentes

Todos los shows comienzan a las 21:30.

Colonia del Sacramento: visitas guiadas en el Real de San Carlos

La propuesta coloniense se expande más allá del Barrio Histórico con las visitas guiadas en la Plaza de Toros del Real de San Carlos. El emblemático complejo, totalmente renovado, invita a recorrer sus instalaciones para descubrir la historia detrás de este ícono de 1910. Estas visitas consolidan al sitio como un centro cultural y turístico de referencia, fusionando patrimonio y modernidad en un paseo imperdible para este verano.

Fray Bentos

Durante enero, la ciudad será sede de ciclos y festivales como Jazz en Casa Grande, que propone música en vivo y patio gastronómico en un entorno patrimonial; 3aKaT – Feria y Música en Vivo, con presentaciones de Nandor Nácar y el Colectivo Terra Negra en San Javier; la 22ª edición del Festival Desde la Costa, en Nuevo Berlín, uno de los encuentros musicales más convocantes del litoral; y el concierto de Valbará – Músicas Migrantes, con una puesta artística al aire libre en Las Cañas.

Montevideo estrena el Parque Mauá en la Rambla Sur

La capital incorpora un nuevo espacio público con la apertura del Parque Mauá, ubicado en el histórico predio del Dique Mauá. Este proyecto recupera un sitio emblemático frente al Río de la Plata, transformándolo en un paseo verde con áreas de esparcimiento y zonas para actividades culturales al aire libre, revalorizando la costa montevideana y sumando una nueva opción de recreación para locales y turistas.

Las cinco recomendaciones culturales de la semana: música, veredazo solidario, ShortFest y más



En la agenda cultural destaca Martinho Da Vila: el ícono de la música brasileña. Uno de los mayores exponentes de la cultura de Brasil, desembarcará otra vez en Montevideo con su espectáculo titulado “Voz do Coracao”. El gran encuentro será el próximo 26 de febrero a las 21, en el Auditorio Nacional del SODRE, que se vestirá de gala para recibir a este maestro del género en una cita ineludible.

Basado en su emblemática canción de 1991, el show se presentará como un reencuentro cálido y vital que celebrará la trayectoria y sus obras más queridas. El artista estará acompañado por una banda de músicos excepcionales, como Gabriel de Aquino en violín y Alaan Monteiro en cavaco. También se sumarán las voces de sus hijas, Analimar y Alegría quienes completarán un cuadro familiar y profesional del primer nivel. Las entradas ya están disponibles con precios que oscilan entre $2.500 (UYU) y $4.800 (UYU).



RB / EM