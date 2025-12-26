Temporada alta de arte en Uruguay: Latitud Garzón, Fundación Cervieri Monsuárez y Este Arte

Una exposición institucional, una feria internacional y un festival en que reúne arte y gastronomía en Garzón redefinen la temporada en Uruguay. En José Ignacio, el artista Ana Segovia en la Fundación Cervieri Monsuárez inaugura el programa expositivo 2026, en enero también comienza la feria internacional Este Arte y este fin de semana de diciembre se celebra el festival Latitud Garzón que da inicio a la temporada del pueblo que fue denominado “La Toscana uruguaya”.

Galería Pueblo Garzón invita a conocer su espacio en el marco del Festival Latitud Garzón

Latitud Garzón busca dinamizar la vida del pueblo a través de propuestas artísticas, gastronómicas y sociales durante el 27 y 28 de diciembre de 2025. Una de las impulsoras de este festival es la galería de arte Galería Pueblo Garzón que se propone ser un puente entre artistas emergentes argentinos y uruguayos y artistas consagrados.

Su creadora, la artista argentina Adriana Napoleone, fundó el espacio en febrero de 2025 y trabaja en forma colaborativa con quienes exponen. Además de exhibiciones, el lugar está abierto a talleres y residencias tanto para la comunidad local como para el público visitante durante la temporada estival.

Garzón se ubica al este del departamento de Maldonado, en el límite con Rocha. Queda a 170 km de Montevideo y a 35 kilómetros al norte de José Ignacio y por su paisaje con viñas y olivos es comparado con la Toscana. Hasta los años 1950, cuando todavía llegaba el tren al pueblo vivían allí 2.000 habitantes. Actualmente solo viven 178 personas.

Allí puso su ojo más de 20 años atrás, el chef Francis Mallmann, que abrió su Hotel & Restaurant Garzón en el lugar, reconociendo su impronta mágica.

La Galería asumió un rol activo en el armado de Latitud Garzón, una plataforma cultural que nace para activar y potenciar la experiencia del pueblo en su conjunto, donde el arte es el punto de partida, pero que dialoga con el territorio, los espacios gastronómicos, la naturaleza y las dinámicas sociales de Garzón.

La propuesta se despliega a lo largo de toda la temporada y comienza el 27 y 28 de diciembre con el Festival Lanzamiento Latitud Garzón. En esa fecha Galería Pueblo Garzón presenta la muestra Celebración con las artistas Dolores Claver, Karina Sztein, Valeria Fioroni, Gi Gioia y Adriana Napoleone, mientras que en el jardín se podrán ver las esculturas de Gerardo Wohlgemuth de su serie Orthogonal.

El sábado 27 de diciembre, desde las 15 hasta las 21, se podrá disfrutar de la oferta gastronómica de Mesa Garzón en CANTEEN, mientras que a las 18 se inauguran exposiciones en La Galerilla, estudio de William Hereford con la muestra “Suficiente”.

El domingo 28 de diciembre habrá una recorrida guiada y charla con las artistas y durante toda la celebración los visitantes podrán degustar los vinos de Compañía Uruguaya de Vinos de Mar y otros sabores de la región.

Ambos días, de 15 a 18, los visitantes pueden recorrer los open studios de artistas y arquitectos, incluyendo los espacios de Mauro Arbiza Art, Observatorio Arquitectos, Fruttina y Chiara Baccanelli.

Ana Segovia en la Fundación Cervieri Monsuárez

El próximo 5 de enero, la Fundación Cervieri Monsuárez inaugura su programa de exposiciones 2026 con The Office of Inter-American Affairs Presents: Uruguay, un proyecto de Ana Segovia (Ciudad de México, 1991) concebido especialmente para el espacio de FCM, que combina pintura, instalación y performance.

La exposición reúne una serie de pinturas recientes desarrolladas a partir del análisis de dos cortos documentales producidos en Estados Unidos durante los años 40 y 50, en el marco de la llamada “Política del Buen Vecino”. Estos materiales ofrecían una visión simplificada y estereotipada de América Latina, equiparando sus geografías y figuras emblemáticas con imaginarios propios del cine estadounidense. En particular, la figura del gaucho aparece representada según el modelo del cowboy del oeste, diluyendo así sus vínculos históricos, sociales y territoriales.

Ana Segovia desarticula las construcciones de un imaginario social mediante un dispositivo que utiliza tres encuadres clásicos del lenguaje cinematográfico –el establishing shot, el medium shot y el close-up– traducidos a un mismo formato pictórico. El despliegue de la obra no solo crea una suerte de instalación que desafía el punto de vista estático del espectador, sino que se abre hacia el espacio ciego del encuadre cinematográfico en donde la acción se prolonga fuera de nuestro campo visual y se articula la esencia narrativa del montaje.

Segovia reinterpreta algunas de estas escenas cinematográficas producidas por la Columbia Pictures Corporation en relación con el paisaje local y con la tradición pictórica del planismo uruguayo, en particular con la sensibilidad cromática y la economía formal de la artista Petrona Viera (Montevideo, 1895-1960).

Las obras ponen en evidencia cómo lo local fue reinterpretado desde una mirada hegemónica y abren la posibilidad de reconsiderar los vínculos entre mito, trabajo y representación.

El proyecto se completa con una instalación sonora en el subsuelo de la Fundación, que será activada mediante un programa especial de performances los días 5, 6 y 7 de enero, desarrollado en colaboración con el INAE –Instituto Nacional de Artes Escénicas, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Este programa forma parte de un proceso colaborativo con intérpretes locales y busca fomentar una reflexión crítica en torno a las masculinidades que atraviesan todo el proyecto.

Reconocido por una práctica pictórica que reinterpreta la cultura visual para cuestionar los roles de género y los símbolos de poder, Segovia ha presentado exposiciones individuales en instituciones como The Museum of Contemporary Art, Los Ángeles (I’ve Been Meaning to Tell You, 2024); Galería Karen Huber, Ciudad de México (Paisajes, 2022); el Museo de Arte Carrillo Gil (Pos’ se acabó este cantar, 2021); y La Faena, Museo Taurino y Cantina, Ciudad de México (2020).

Este Arte

Del 5 al 7 de enero, Este Arte celebra su 12ª edición reafirmando su perfil como la feria internacional de arte contemporáneo del Cono Sur en Pavilion Vik, José Ignacio. Con una visión curatorial centrada en materialidad, cuerpo, paisaje y tecnología, la feria propone una experiencia expandida: obras inéditas, presentaciones individuales por galería y el nuevo programa ESTE OFFsite, que lleva el arte fuera del recinto y lo activa en jardines, playas, arquitectura y territorio. A esto se suma ESTE CHARLAS, con referentes internacionales que posicionan a la feria como una plataforma de pensamiento y debate.

Este Arte es uno de los puntos de referencia para encuentro de artistas, curadores, coleccionistas y público general que pretende concentrar lo más relevante del arte contemporáneo.



