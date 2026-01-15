Las cinco recomendaciones culturales de la semana: música, veredazo solidario, ShortFest y más



Escucha en vinilo de punk uruguayo en Bimbi Nilo

Este jueves 15 de enero a las 20 se va a realizar la escucha de un disco en vinilo que aún no existe en plataformas: el Je Je (1988) del artista uruguayo Renzo Teflón, conocido por ser el frontman de la banda punk “Los Tontos”. Su hija, Ino Guridi, quien también es artista y productora, organiza esta escucha en alta calidad en Bimbi-Nilo (José León Pagano 2750). Acompaña la jornada el coleccionista Bandini con su selección hasta 2am. Entrada libre.

Veredazo solidario en Nuestro Arcón

Este sábado 17 de enero a partir de las 18 en la vereda de Nuestro Arcón (Borges 1923-CABA) se organiza un veredazo solidario con venta de libros nuevos y usados para ayudar a la Patagonia. Todo lo recaudado será enviado a uno de los alias disponibles de la RED VIRTUAL PATAGONIA @redvirtualpatagonia

También se recibirán donaciones y habrá lectura de poesía. Por cuestiones de espacio y movilidad los organizadores anticipan el listado de insumos que se van a recibir:

EPP (barbijos, máscaras para el humo)

Alimentos no perecederos

Botiquín (agua oxigenada, curitas, gasas, desinfectantes, etc.)

Artículos de higiene

Colirio

Alimentos para animales (or favor bolsas no mayores a 3 kg.)

Artlab de verano

Luego de algunos días a puertas cerradas donde se realizaron tareas de adecuación y puesta a punto del espacio y equipamiento, Artlab reabre sus puertas a partir del 15 de enero con una programación de verano que combina música, escucha y gastronomía. Comienzan dos ciclos que desarrollados de manera simultánea a lo largo del mes. La propuesta se inscribe en la línea de trabajo Artlab que, desde 2015, explora cruces entre arte, tecnología, cultura contemporánea y esparcimiento cultural.

De jueves a sábado se presenta Summer Camp, un ciclo de DJ sets a cargo de Loló Gasparini, Colau & Valentino Calcagno, DJ Karen, Chicos Crema y Solimano. Las fechas proponen recorridos musicales diversos en un formato distendido, acompañado por la oferta gastronómica de Synthesis Modular y el servicio de barra de Artlab: un punto de encuentro nocturno durante la temporada estival.

Los sábados, además, comienza una nueva temporada del ciclo de escuchas de discos, que adopta el nombre Club de Escuchas. Con dos turnos por noche, el ciclo propone sesiones dedicadas a la escucha atenta de álbumes seleccionados, manteniendo el enfoque que caracterizó a esta propuesta desde su inicio. Club de Escuchas convive con la programación de Summer Camp, ampliando la experiencia musical desde un formato más concentrado y reflexivo.

ENERO

Summer Camp: encuentro de la comunidad creativa

Jueves, viernes, sábados desde las 19

Entrada libre con reserva. Capacidad limitada.

Roseti 93, CABA

JUE 15 | Colau & Valentino Calcagno

VIE 16 | Loló Gasparini

SAB 17 | DJ Karen

Club de Escuchas

Sábados a las 19 y a las 21

Entradas disponibles aquí

Roseti 93, CABA

SAB 17 | 19:00 hs | Homework, Daft Punk (1997). Presenta Matzorama

SAB 17 | 21:00 hs | Clics Modernos, Charly García (1983). Presenta: Gabriela Radice



Sigue el ShortFest

ShortFest toma los miércoles de enero para realizar las proyecciones, en Congo Club Cultural (Honduras 5329). Recordá que si venís a las proyecciones (una vez que terminan) te podés quedar a disfrutar de la fiesta Latin Jam.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

MIÉRCOLES 21 DE ENERO

PROGRAMA 1 - 18:30

- EL REGALO, de LARA IZAGIRRE GARIZURIETA. España. Competencia Internacional

- GUANACO, de MERCEDES JERKOVIC, MARTIN FISNER. Argentina. Competencia de Cine de Horror y Fantástico

- LA INTÉRPRETE, de SOFIA ROVALETTI. Argentina. Competencia Argentina

- RÍO BLANCO, de SANTIAGO HADDAD. Argentina. Competencia Argentina

- FOLIAG, de FAYE SHU. España / China. Competencia Internacional



PROGRAMA 2 - 20

- ELLA SE QUEDA, de MARINTHIA GUTIÉRREZ. México. Competencia Internacional

- UNA MONEDITA, de EMANUEL VÁZQUEZ SANTANA. Argentina. Competencia Argentina

- LOS DESAPARECIDOS ¿UN PATRIMONIO INCÓMODO?, de ANNE HUFFSCHMID. México. Sección Empatía

- LUZ DIABLA, de GERVASIO CANDA, PAULA BOFFO, PATRICIO PLAZA. Argentina. Competencia Argentina

- EL INCREÍBLE VERANO DE JESÚS, de SEBASTIÁN DÍAZ BARRIGA. México. Competencia de Estudiantes Latinoamericanos

Paraíso Club presenta El ángulo muerto

Paraíso Club, la innovadora comunidad de socios que financia y produce obras de teatro, danza y performance da inicio a su cartelera 2026 con la presentación de "El ángulo muerto", la pieza de la reconocida coreógrafa y bailarina Lucía Giannoni. La obra es un híbrido entre instalación, performance y cine en tiempo real.

En "El ángulo muerto" el objeto de observación es un cubo de gran escala ubicado en el centro de la sala. Una instalación cuerpo que a simple vista propone una unidad, y que será filmado por cámaras ubicadas en diferentes posiciones del espacio. Las distintas perspectivas del lente buscarán desdoblarlo, desarmarlo, para poder reescribirlo.

“El Planeta Tierra gira a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora sobre su eje y a 170.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. Si no somos capaces de percibir esa velocidad ¿cómo saber en qué momento sucede nuestra propia mutación?”, declara Giannoni.

Una experiencia inmersiva para el espectador. A diferencia de las puestas tradicionales, en "El ángulo muerto" el público tiene un rol activo. Se invita a los asistentes a circular alrededor del cubo, eligiendo su propia perspectiva y construyendo su propio relato visual.

La obra es un experimento performático sobre la intimidad y la observación, es una danza devenida en instalación y una película en vivo. Un cubo blanco es el objeto de observación. En él, se proyecta la imagen de un cuerpo íntimo y plural.

El ángulo muerto de Lucía Giannoni | Enero 16 a las 20 en TIMBRE 4 (México 3554, CABA). Funciones: 16, 17, 22, 23 y 24 de enero a las 20. Localidades en https://paraisoclub.squarespace.com/membresias-paraiso-1

Interpretación: Lucía Giannoni

Asistencia coreográfica: Diego Gómez

Asistencia de dirección: Rocío Bernárdez

Coordinación audiovisual: Lucio Saralegui

Asistencia técnica audiovisual: Juana Sallies

Dirección audiovisual: Gonzalo Quintana, Hernán Quintana

Música original y diseño sonoro: Facundo Mauro, Julián Rocha a.k.a Soft Wachin

Diseño de escenografía: Valeria Nesis y Magdalena Picco

Realización escenográfica: equipo del taller de escenografía del CCGSM

Diseño y realización de vestuario: Den Gómez

Asistencia de realización de vestuario: Luisina Evangelista

Maquillaje: Luisina Evangelista

Diseño de iluminación: Adrián Grimozzi

Producción: Brenda Margaretic, Iñaki Bartolomeu

Dirección General: Lucía Giannoni

Duración: 60 minutos

