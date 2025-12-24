Pablo Picasso y Andy Warhol encabezan desde hace 10 años la lista de artistas más buscados: cómo sigue la lista

Que Pablo Picasso, Andy Warhol y Salvador Dalí se encuentren en el top 10 de artistas visuales más buscados en Artnet, el sitio especializado que mantiene al día la información sobre cotizaciones y tendencias en el mundo del arte visual, no es sorpresa, pero sí que se mantengan en el podio los últimos 10 años.

Tanto en 2015 como en 2025 encabezan la lista Picasso, Warhol y Marc Chagall, en el puesto 1, 2 y 3 respectivamente. Luego la lista de este año empieza a ser diferente, actualmente el puesto cuatro es para David Hockney, le sigue Yayoi Kusama, Roy Lichtenstein -que subió dos puestos desde el 2015- y Joan Miró que pasó en diez años del 4 al séptimo puesto. Los últimos tres lugares son para Gerhard Richter, Alexander Calder y Jean-Michel Basquiat.

Según Artnet una de las tendencias del arte es que de repente un artista emergente se ponga de moda gracias al empuje en redes y comience a crecer su cotización, sin embargo, los nombres clásicos son los que perduran.

“En los últimos 10 años, solo ha habido algunos cambios en la lista de los 10 artistas más buscados en la base de datos de precios de Artnet. Sin embargo, estos cambios son intrigantes. Si bien Picasso, Warhol y Chagall se han mantenido firmes en los tres primeros puestos, Fontana y Dalí han salido de la lista, dejando espacio para David Hockney y Yayoi Kusama. Roy Lichtenstein —protagonista de una retrospectiva del Museo Whitney el próximo año— está en ascenso, mientras que Gerhard Richter, durante mucho tiempo un favorito del mercado, ha retrocedido ligeramente”, detalla el material de Artnet.

El informe incluye también a los best seller de las diferentes expresiones, así dentro del arte impresionista y moderno encabezan la lista Piet Mondrian, Claude Monet y Mark Rothko. Y, aunque es el más buscado, Picasso queda en el puesto cinco.

En cuanto a artistas de posguerra, el primer puesto es para François-Xavier Lalanne y en segundo lugar Gerhard Richter.

El ganador indiscutido en el campo del arte contemporáneo es Basquiat que obtiene las tres obras mejor vendidas y tiene seis en la lista de las 10 mejores.

La lista también incluye la fotografía, que tiene valores mucho menores, que no llegan a los tres millones de dólares. La obra que mejor se vendió es “Noire et blanche” de Man Ray, por 2,878 millones de dólares.

Otro dato interesante, aunque puede sonar obvio, es que los dos mercados más importantes de arte son Estados Unidos, en primer lugar, y China en segundo. Es evidente la interrelación entre lo que el marxismo denominaba la superestructura y la estructura. Potencias económicas, dominan todos los mercados, aunque se trate del mundo del arte.

En cuanto a las transacciones, la casa de subastas Christie’s se lleva el primer puesto y el segundo es para Shoteby’s.

Los viejos funcionan

Aunque la categoría de posguerra y contemporánea siguió siendo la más lucrativa, generando poco más de 1.800 millones de dólares en ventas en el primer semestre del año, un 12,7 por ciento menos que en el mismo período de 2024. La categoría de Antiguos Maestros fue la única que registró crecimiento. En comparación con el primer semestre de 2024, las ventas entre enero y junio aumentaron un 24,4 %, hasta los 289,5 millones de dólares, a pesar de que menos lotes encontraron compradores.

Según el análisis de Artnet, la categoría que experimentó la mayor contracción fue la de ultracontemporáneo, con ventas totales de poco más de 117,2 millones de dólares, una caída del 31,3 % con respecto al mismo período del año anterior.

Este sector se ha desacelerado significativamente en medio de la contracción del mercado de los últimos dos años, y menos piezas ultracontemporáneas (definidas como aquellas de artistas nacidos después de 1974) llegaron a subasta.



