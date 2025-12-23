Publican un libro que es la guía definitiva para reconstruir el mundo tras un apocalipsis

En el planeta están quienes piensan en cómo prevenir un posible fin del mundo y quienes imaginan qué será necesario para sobrevivir en caso de que llegue el día. En este último grupo se encuentra el colectivo artístico internacional Hungry Minds que creó The Book, una guía definitiva para reconstruir el mundo tras un apocalipsis.

The Book explica con textos e ilustraciones cómo empezar a poner en marcha a la humanidad de nuevo. Es una publicación de 24 x 35 centímetros aproximadamente, pesa más de dos kilos, tiene 410 páginas y más de 700 ilustraciones. Cuesta más de 100 dólares, pero ya lleva vendidos más de 300.000 ejemplares en todo el mundo.

Su contenido parte de cosas muy sencillas como explicar cuáles plantas son comestibles, cómo conseguir agua, hacer fuego, construir un refugio y técnicas de reanimación a nociones de mecánica y anatomía. No faltan conocimientos culturales como la explicación de qué es una cítara, el sushi o los festivales culturales.

De todos modos, el libro advierte que la información no es exhaustiva ni completamente precisa, pero que los temas se eligieron luego de votaciones y debates intensos. “Intentamos no juzgar el mundo que nos rodea. El mundo está lleno de cosas extraordinarias y terribles a la vez. Pero lo miramos con una especie de asombro infantil, donde todo puede sorprender e inspirar”, compartió a El País de España Seva Batishchev, cofundador de Hungry Minds, grupo creado en 2021, que incluye a ilustradores, artistas, científicos, arquitectos, médicos y creadores (hasta 25 personas).

El grupo también había creado el rompecabezas de mil piezas Octopolis, que mezcla steampunk, biopunk y fantasía psicodélica, o el libro The Last Book que presenta un resumen de los hitos humanos escritos por el último terrícola.

Las referencias detrás de “The Book”

The Book es un material que se inspira en los cuadernos de Leonardo da Vinci en los que abordaba temas vinculados a la ciencia, arquitectura, anatomía, el Codex Seraphinianus, una enciclopedia ilustrada de un mundo imaginario creada por el artista, arquitecto y diseñador industrial italiano Luigi Serafini entre 1976 y 1978.

El Manuscrito Voynich es otra de las referencias. Este es un material anónimo del siglo XV escrito en un idioma incomprensible e indescifrable. Según explicó Batishchev al medio español, también se inspiró en la novela El manantial de Ayn Rand.

Como conclusión, el artista reconoció que hacer el libro lo llevó a reconocer que “la civilización avanza gracias a personas realmente intrépidas, a veces directamente locas. Esa sensación de que no hay idea imposible. Con suficiente imaginación y voluntad, puedes mover montañas”.

