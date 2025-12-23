Egipto restaurará la barca solar del rey Keops: "El artefacto de madera más grande y más antiguo”

La barca solar del rey Keops, presentada como "el artefacto de madera más grande y más antiguo de la historia de la humanidad", fue trasladada el martes al Gran Museo Egipcio (GEM), donde su restauración se llevará a cabo a la vista del público durante los próximos cuatro años.

En el vestíbulo del pabellón dedicado a la barca, un área de unos 4.000 m², los restauradores instalaron la primera de las 1.650 tablas de madera que volverán a componer la embarcación funeraria real. Este museo anexo también expone otra barca de la misma época, descubierta en 1987.

Ambas embarcaciones son consideradas "los barcos arqueológicos más antiguos conocidos y el mayor vestigio orgánico descubierto en la historia de la humanidad", según Isa Zidan, director general de restauraciones del GEM.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Asistimos hoy a uno de los proyectos de restauración más importantes del siglo XXI", resumió el ministro de Turismo, Sherif Fathi. "Es un proyecto importante para el museo, para la historia y para la humanidad", añadió.

El programa está financiado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), que otorgó una subvención de 3,5 millones de dólares además del envío de especialistas japoneses para trabajar junto a los equipos egipcios.

Construida hace unos 4.600 años, durante el reinado del rey Keops, constructor de la Gran Pirámide, la barca, hecha de madera de cedro y acacia y de unos 43,5 metros de largo, fue descubierta en 1954 en Guiza. Sin embargo, las excavaciones no comenzaron hasta 2011.

Con años de retraso y un costo de US$ 1000 millones, Egipto inaugura su fascinante 'Museo de los Faraones'



Zidan indicó que las tablas de madera "sufrieron una degradación térmica y estaban muy fragilizadas, por lo que las misiones arqueológicas dudaban en emprender el proyecto". Los arqueólogos trataron las tablas de la barca y sus remos de madera con "materiales orgánicos reconocidos a nivel mundial, como la nanocelulosa y la hidroxipropilcelulosa", indicó.

Estaa embarcación fue bautizada como Barca Solar de Keops, ya que este tipo de naves funerarias reproducía el mítico bote con el que Ra, el dios egipcio del sol, atravesaba el cielo rumbo al ocaso, iluminando el mundo en su trayecto.

Para los arqueólogos, sin embargo, sigue siendo un misterio si la barca fue concebida para que el faraón la utilizara en su vida después de la muerte o si cumplía la función de trasladar su ajuar funerario hasta la Gran Pirámide.

Con información de AFP