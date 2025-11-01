Tras años de retraso, Egipto inaugurá oficialmente este sábado su Gran Museo de los Faraones dedicado a esa milenaria parte de su civilización, con una imponente ceremonia en El Cairo y la certeza de que significará un descontado fomento al turismo y la economía del país, que compense su también "farónico" costo.

El recinto que contará con vistas panorámicas a las pirámides de Guiza, tuvo innumerables retrasos y demandó una colosal inversión de más de 1.000 millones de dólares, pero todo llega: la inauguración será con un macroevento que iniciará a las 19H30 locales (17H30 GMT), coronando veinte años de titánicas obras.

Durante el evento de inauguración habrá más de 80 delegaciones oficiales, entre ellos “40 encabezadas por reyes, príncipes, jefes de Estado o de gobierno”, de acuerdo al Ministerio egipcio de Relaciones Exteriores.

La colosal fachada del Gran Museo Egipcio, de más de 50.000 m2 y que abrirá el martes al público, se ha iluminado durante las últimas noches como preludio del esperado espectáculo.

Cómo está construido el Gran Museo Egipcio

Las autoridades desean atraer millones de turistas al año en este moderno edificio, que dispone alrededor de 100.000 piezas de la antigüedad egipcia, entre ellas algunas nunca antes expuestas.

Una de las principales piezas que hay son las 5.000 piezas del tesoro de Tutankamón, que por primera vez se verán en un solo lugar desde que Howard Carter lo descubrió en 1922 en una tumba del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto.

Por otro lado, se podrá observar la estatua de granito de 11 metros de altura de Ramsés II, quien gobernó durante más de seis décadas hace más de 3.000 años. Los faraones reinaron en Egipto a lo largo de 5.000 años a través de treinta dinastías.

Qué hacer dentro del Gran Museo Egipcio

A diferencia del museo centenario del centro de El Cairo, el nuevo recinto ofrecerá galerías inmersivas, iluminación de precisión, exposiciones de realidad virtual e incluso un museo para niños.

Los fanáticos de la arqueología podrán ver, a través de un ventanal, los trabajos del laboratorio de mantención para restaurar una barca solar de 4.500 años de antigüedad, encontrada enterrada cerca de la pirámide de Keops.

Tras varios retrasos a causa de la primavera árabe y luego la pandemia del Covid-19, se estableció el 3 de julio como fecha de apertura. Sin embargo, en plenas tensiones de Oriente Medio y para dar al evento "la amplitud mundial que merece", las autoridades prefirieron retrasar de nuevo la fecha.

Los especialistas avisaron que su éxito a largo plazo dependerá de un turismo estable y de una infraestructura de apoyo sólida. El futuro del museo dependerá del "mantenimiento regular para preservar el edificio y sus tesoros", aseguró el arqueólogo egipcio Hussein Bassir.

"Si no se mantiene el impulso actual, el museo podría perder rápidamente su atractivo y el número de visitantes podría caer en picado", advirtió a la AFP.

Luego de años atravesados por inestabilidad política, atentados y la pandemia, el sector turístico, clave para la economía egipcia, vuelve a remontar.

En ese sentido, Elhamy al Zayat, expresidente de la federación egipcia de turismo, confirmó AFP que el museo forma parte de un plan más amplio para transformar la meseta de Guiza.

"Egipto ha creado una zona cultural y turística completamente nueva" en la meseta, con un aeropuerto cercano e instalaciones mejoradas para los visitantes de las pirámides, afirmó.

Las autoridades renovaron las carreteras, introdujeron un sistema de venta de boletos electrónicos y autorizaron la circulación de autobuses con aire acondicionado frente a las pirámides.

Egipto recibió 15 millones de visitantes extranjeros en los nueve primeros meses del año, un 21% más si se compara con el mismo período del año anterior. El sector generó 12.500 millones de dólares de ingresos en ese periodo, un 14,7% más, según cifras oficiales.

Los responsables del museo estiman que el recinto podría atraer hasta siete millones de visitantes al año, lo que podría elevar el número total de visitantes del país a 30 millones para 2030.

Pero algunos observadores se muestran cautelosos ante la inestabilidad regional y las presiones económicas que, según ellos, podrían comprometer el potencial del museo para dar un gran impulso al sector turístico egipcio.

Con información de AFP.

