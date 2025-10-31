Vuelve la Noche de los Museos: más de 140 espacios abrirán sus puertas en Córdoba

Córdoba se prepara para vivir una nueva edición de la Noche de los Museos 2025, el viernes 7 de noviembre de 20 a 01, bajo el lema “El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”. Durante la jornada, más de 140 museos y centros culturales abrirán sus puertas con actividades gratuitas, fusionando arte, historia, tecnología y espectáculos en vivo.

El evento, con entrada libre y transporte gratuito, invita a redescubrir la ciudad desde una mirada diferente, recorriendo sus espacios más emblemáticos con una programación que combina música, teatro, ciencia, humor y experiencias interactivas.

El acto de apertura tendrá lugar a las 19 en la explanada del Centro Cultural UNC – Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía, con la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, gracias al apoyo de la Secretaría de Transporte y las empresas de servicios urbanos, los asistentes podrán desplazarse gratuitamente por todo el circuito cultural.

Organizada por la Agencia Córdoba Cultura, la Universidad Nacional de Córdoba y la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad, esta iniciativa consolida una red de institucionesque acerca la cultura a toda la comunidad, fortaleciendo el acceso y la participación ciudadana.

Experiencias destacadas: arte, ciencia y humor

Entre las propuestas más innovadoras, el Museo Metropolitano de Arte Urbano (Plaza España) ofrecerá un recorrido interactivo guiado por un asistente de inteligencia artificial, desarrollado por KeyLab, que dialogará con los visitantes sobre la historia y el patrimonio del lugar.

El Teatro Comedia será otro de los grandes atractivos con la presentación de “Fantasmáticas”, una obra que combina humor, emoción y reflexión sobre el paso del tiempo. En tanto, el Centro Cultural España Córdoba presentará el espectáculo de stand-up científico de Nadia Chiaramoni, investigadora del CONICET, junto a exposiciones que celebran el arte, la memoria y el humor local.

El Cabildo de Córdoba sumará música, danza y cuarteto con la participación de la Orquesta de Cuerdas Municipal, el Coro Municipal y el grupo Tribu Maloka SARAVÁ, en una noche donde el patrimonio y la identidad cordobesa serán protagonistas.

Por su parte, la Universidad Nacional de Córdoba abrirá 26 espacios con actividades distribuidas en Ciudad Universitaria, Alberdi y el Observatorio, incluyendo recorridos teatralizados por la Manzana Jesuítica, una de las joyas históricas de la ciudad.