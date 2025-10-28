Córdoba, capital de los festivales: nace el encuentro que conecta a toda la región

Córdoba vuelve a apostar fuerte por la industria de los festivales. En un acto encabezado por autoridades provinciales y referentes del sector, se presentó oficialmente "FESTIVAMOS, 1° Encuentro Latinoamericano de Organizadores y Proveedores de Festivales", que tendrá lugar el 17 de abril de 2026 en el Predio Ferial Córdoba.

La iniciativa, impulsada por el Córdoba Welcome Cluster de Eventos con el apoyo del Gobierno provincial, busca convertirse en un punto de encuentro regional para quienes hacen posible los festivales: desde los organizadores y gestores culturales hasta los proveedores de servicios que sostienen la maquinaria detrás de cada escenario.

Durante la presentación, estuvieron presentes figuras clave del ecosistema cultural y turístico, entre ellos el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; la vocal de la Agencia Córdoba Deportes, Soledad García; el subsecretario de Turismo de la ciudad de Córdoba, Marcelo Valdomero; el legislador Miguel Siciliano y los productores Juan Manuel Rodríguez y Rodrigo Escribano, representantes del Cluster.

FESTIVAMOS busca generar un espacio de intercambio, formación y vinculación estratégica, Los organizadores destacan que la meta es fortalecer la calidad, sostenibilidad y proyección internacional de los eventos regionales. Se espera la participación de más de mil representantes del sector de toda Latinoamérica.

No es casual que Córdoba sea sede de esta primera edición. La provincia lidera a nivel nacional en cantidad de festivales, con un calendario que atraviesa todo el año y un impacto económico que va mucho más allá de los escenarios: dinamiza el turismo, activa las economías locales y refuerza el tejido cultural de cada destino anfitrión.

Las inscripciones para participar estarán disponibles desde noviembre en cordobacluster.com.ar.