La heladería Deligood suma una franquicia en Villa General Belgrano y apuesta al turismo saludable

Deligood, la heladería especializada en productos naturales 100% libres de gluten, continúa expandiéndose y llegó al Valle de Calamuchita con la apertura de un nuevo local bajo el formato de franquicia.

La nueva propuesta, llamada "Arte Gourmet", está ubicada en el Complejo Paseo Ojo de Agua 71 Local 15 de la ciudad de Villa General Belgrano y ofrece 45 sabores de helados libres de gluten, aptos para celíacos y para todo tipo de consumidores, elaborados con ingredientes naturales, saludables y a precios accesibles.

"Es una alegría que Deligood crezca y llegue a una de las zonas turísticas más importantes de Córdoba. Somos una pyme familiar que apuesta por productos sin TACC y trabajamos día a día para ofrecer opciones saludables y deliciosas para todos los consumidores", destacó Néstor Fermanelli, director de la compañía.

Por su parte, Raffaele Di Spirito, socio de Arte Gourmet, junto a Silvia Nodar y Martín Astrada, subrayó: "Con el crecimiento turístico de Villa General Belgrano nos propusimos sumar una propuesta diferente, gourmet y de calidad. La localidad está en el top cinco de los destinos más visitados de Argentina y en pleno crecimiento, lo que la convierte en una gran oportunidad para instalar este concepto".

Los helados de Deligood se elaboran en la planta propia ubicada en barrio Alem de Córdoba capital, donde se producen más de 40 sabores en potes de 10 litros, palitos helados y tortas, cumpliendo estrictamente con las normas de calidad para productos libres de gluten.

Además del diferencial en calidad y variedad, Deligood se destaca por su excelente relación precio-calidad, acercando alternativas inclusivas para personas celíacas y para el público en general. La apertura en Villa General Belgrano implicó una importante inversión y la generación de nuevos puestos de trabajo, principalmente destinados a jóvenes de la zona.