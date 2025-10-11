Flores Vidal: “la intervención de Estados Unidos es inédita, pero ni Trump o Bessent votan el 26

La foto del ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reconfiguró el tablero económico y político. En un momento de fuerte presión cambiaria, el gesto de Washington fue leído por los mercados como una señal de respaldo explícito a la gestión argentina.

No se trató sólo de una imagen diplomática: detrás hubo movimientos concretos en el mercado de divisas. A través del banco Santander, el Tesoro de Estados Unidos compró pesos argentinos, una maniobra inédita que logró frenar la escalada del tipo de cambio. La jugada fue interpretada como una decisión estratégica de Estados Unidos para evitar un nuevo descalabro financiero en el país y garantizar cierta estabilidad hasta las elecciones.

“Es un espaldarazo que nunca se vio”, coincidieron varios analistas, entre ellos el economista y exgerente del Banco Central, Mariano Flores Vidal, quien sostuvo en diálogo con Perfil Córdoba que el apoyo estadounidense “dejó de ser discursivo para volverse concreto”.

-¿Qué lectura hace el mercado con esta nueva foto con Scott Bessent?

-Todos los fines de semana nos estamos acostumbrando a recibir noticias con los Estados Unidos apoyando a la Argentina. Cuando uno lee el anuncio que hizo por X

-hoy está de moda hacer los anuncios en esa red social- la verdad que es impresionante. Es un espaldarazo que nunca se vio, algo inédito.

Andrés Malamud: “En 19 provincias Milei va a competir con gobernadores y ese es un gran error”

-Parece ser una estrategia política más que económica.

-Básicamente lo que está haciendo es, como dicen los ingleses “whatever it takes” (lo que sea necesario): pase lo que pase, Estados Unidos va a apoyar a Argentina, no va a dejar que se descalabre. ‘Córranse, porque entramos nosotros’, es el mensaje. De hecho, pasó algo inédito y es que vía un banco privado -Santander-, el Tesoro de los Estados Unidos, compró pesos argentinos e intervino en el mercado.

-¿Por qué es llamativo?

-Volteó el tipo de cambio de $1.470 y terminó en $1.420. Para Argentina es algo totalmente inédito. Pensemos en rondas de negocios en lugar de días hábiles comunes. Después de las elecciones de provincia de Buenos Aires, teníamos 35 días hábiles que pasar…

-Una eternidad.

-Como un partido de fútbol. El jueves pasado fue el día 12, el viernes fue feriado, el lunes es feriado en los Estados Unidos, o sea, te van a quedar 10 días de mercado.

-Estamos en los últimos 5 minutos o dentro del tiempo de descuento…

-Los tipos se gastaron en intervención un neto 1.000 millones de dólares por ahora, cuando uno hubiera pensado 10.000 millones mínimo. En el medio liquidó el campo 6.300 millones de dólares, que era el 90% de lo que se presentaba. Pasó de todo.

-El gobierno venía a una velocidad crucero de 400 millones diarios para contener el dólar.

-El jueves lo dio vuelta. Intervino el Tesoro de los Estados Unidos: olvídate, te saca de la cancha en dos minutos.

-¿Qué va a pasar con el swap?

-Este intercambio de monedas a través del Banco Central es para hacer lo que vos quieras. Un swap con los Estados Unidos es inmediato, con lo cual el poder de fuego del Central es mucho mayor. Hoy ya estas con un tipo de cambio real como tenías en el 2013.

Giordano advierte: “más importante que el resultado de las elecciones es la reacción del gobierno”

-Todo más tranquilo hasta el 26 de octubre.

-Ojo, el 26 de octubre no votan ni Scott Bessent ni Donald Trump, votan los argentinos. Todavía se ve que no hay un apoyo respecto de las políticas económicas que está siguiendo gobierno.

-Está bien, pero el apoyo de Estados Unidos dejó de ser discursivo y pasó a ser concreto.

-Exacto. Yo ponía de ejemplo el chico que tiene un hermano mayor en el colegio, ya con eso alcanza. Nunca un hermano mayor se agarraba a las trompadas con chiquitos. Ahora este dijo: “muchachos, se acabó”. Estamos hablando de una estabilización hasta las elecciones.

-¿Hay algún resultado que espera el mercado para estar tranquilo?

-Yo creo que perder por más de cinco es un resultado malo. Si pasa eso, es posible que el mercado determine un tipo de cambio un poco más depreciado.

-En este contexto, si los gobernadores de Provincias Unidas sacan un buen resultado, ¿importa?

-Por más que haya un buen resultado de los gobernadores dialoguistas y de esta fuerza media del centro, no importa. Al final del día el peronismo federal se va a juntar con el gobierno porque están más cerca de Milei que de los kirchneristas. El apoyo debería ser previo, como hace Mauricio Macri. No va a pasar.