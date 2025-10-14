Peregrinación por justicia: familiares rechazan probation para Oscar González por el choque fatal en las Altas Cumbres

Las familias de las víctimas del crimen vial protagonizado por Oscar González en el Camino de las Altas Cumbres convocan a una peregrinación el próximo sábado 18 de octubre desde el paraje Giulio Cesare hasta la plaza de Cura Brochero. La movilización busca rechazar la probation solicitada por el ex presidente de la Legislatura de Córdoba y exigir que el caso llegue a juicio oral.

El padre afín de Alexa, una de las víctimas del siniestro, Gustavo Álvarez, expresó la frustración de los familiares ante el pedido de suspensión del proceso penal. "A casi 3 años de ocurrido el crimen vial cometido por Oscar González y, siendo Córdoba una provincia donde buscar justicia es una peregrinación por la falta de independencia de poderes, sobre todo a la hora de juzgar a los poderosos, realizaremos esta caminata para pedirle al santo cura Brochero", manifestó.

La peregrinación partirá a las 7 de la mañana desde el kilómetro 40 de Altas Cumbres, donde comienza el camino del peregrino, y recorrerá 28 kilómetros hasta la iglesia de Cura Brochero, donde se espera llegar alrededor de las 16 horas. Los organizadores invitan a la comunidad a sumarse en cualquier tramo del recorrido o a esperarlos en la plaza.

Álvarez destacó que la peregrinación no es solo por su caso particular, sino por todas las personas que sufren la falta de independencia judicial en Córdoba. "Queremos invitar aquellas personas que nos quieran acompañar también a todas aquellas personas que consideren también que necesitan por otras causas peregrinar por justicia, pidiendo que nunca más ocurran estas cosas, pidiendo que se pare la violencia institucional, pidiendo que no haya más impunidad para nadie y que la justicia sea igual para todos y todas", afirmó.

Las familias solicitan que el caso avance hacia el juicio oral y no sea desestimado mediante la figura de la probation. "Queremos un juicio justo, decimos no a la probation", sentenció Álvarez, quien agregó: "Por eso peregrinaremos a nuestro cura Brochero pidiendo que nos ilumine en este camino de pedido de justicia".

La probation que indigna a las familias

Oscar González, imputado de "homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas" en la denominada "Tragedia de las Altas Cumbres", solicitó la "probation" y la reparación integral a las víctimas de los daños producidos. Esta figura legal permitiría suspender el juicio y evitar una condena si el acusado cumple ciertas condiciones.

"Oscar González se burla de nosotros": la familia Bengoa rechaza un acuerdo económico

La propuesta generó un rechazo frontal de los familiares. Consideraron la propuesta como una "burla" y un "manotazo" a su búsqueda de justicia. La Cámara del Crimen de Villa Dolores suspendió la audiencia de probation de Oscar González, imputado por la tragedia de las Altas Cumbres, que estaba fijada para el 23 de octubre, y la reprogramó para el mes siguiente.

El siniestro y sus consecuencias

El accidente ocurrió el 29 de octubre de 2022 cuando González impactó contra el vehículo en el que viajaban tres personas: Alejandra Bengoa (56), quien falleció tras el hecho, Marina, hija de Bengoa, y su amiga Alexa, ambas de 14 años. González conducía una camioneta BMW X1 negra otorgada por la Justicia y se dirigía hacia Traslasierra por la ruta E-34, cerca del paraje Niña Paula.

Mientras Marina se recuperó sin secuelas, Alexa sufrió lesiones graves que marcaron su vida. Alejandra Bengoa, docente y madre, perdió la vida en el acto.