"Oscar González se burla de nosotros": la familia Bengoa rechaza un acuerdo económico

En otro capítulo de la causa por el choque fatal en el Camino de las Altas Cumbres, Laura Bengoa, hermana de la docente Alejandra Bengoa fallecida en el siniestro vial protagonizado por Oscar González, expresó su rechazo categórico a la propuesta de probation presentada por la defensa del dirigente político y exigió una condena ejemplar.

En una publicación que realizó en sus redes sociales, Bengoa calificó como una "burla" el ofrecimiento de González de reparar económicamente el daño causado a las familias afectadas. "Oscar González se burla de todos nosotros pidiendo el beneficio de la probation y ofreciendo 'reparar' el daño que hizo con dinero para repartir entre las dos familias afectadas", expresó la mujer.

La hermana de la víctima cuestionó la aplicación de este instituto jurídico para el caso. "La probation es una medida creada para delitos menores, no aplica para homicidios ni para delitos múltiples. No implica condena ni reconocimiento de culpa y responsabilidad", argumentó.

El rechazo de la familia se fundamenta en la búsqueda de una resolución judicial que establezca responsabilidades penales. "Queremos, necesitamos, nuestra familia y la sociedad, una condena. Que la justicia no encubra a los poderosos. Que se lo juzgue y lo condenen", declaró la mujer.

El drama familiar tras la tragedia

Laura Bengoa reveló el impacto devastador que tuvo la muerte de su hermana en el núcleo familiar. Según su testimonio, la madre de ambas falleció nueve meses después del siniestro, en lo que ella considera una consecuencia directa del dolor causado por la pérdida.

"No sé qué valor le podría poner a la vida de mi hermana y a los daños que sufrieron las chicas. No hay precio y no va a haber reparación económica que pueda pagar el dolor que le causó a mi anciana madre y que seguro colaboró con su muerte", expresó la mujer en su mensaje.

Bengoa también hizo referencia al sufrimiento de las dos adolescentes sobrevivientes: Marina, hija de Alejandra, y Alexa, quien quedó parapléjica tras el accidente. "No sé en cuánto puede valuarse la orfandad de dos adolescentes, la parálisis de Alexa", se preguntó.

La propuesta de González y la respuesta legal

Según confirmó el abogado defensor Pedro Despouy Santoro, González presentó un pedido de suspensión del proceso a prueba ofreciendo una reparación integral a las víctimas. El letrado describió la propuesta como "una suma que se estima altamente millonaria" y aclaró que no implica reconocimiento de responsabilidad por parte de su defendido.

Sin embargo, el abogado querellante Germán Romero Marcón ya había anticipado que las familias rechazarían el ofrecimiento. "Las familias quieren ir a un juicio, se busca una condena ejemplar y una reparación civil integral", declaró el representante legal de las víctimas.

Laura Bengoa cuestionó además el tratamiento mediático del caso, señalando que algunos medios presentaron la propuesta como una "cifra millonaria", como si fuera suficiente para reparar el daño causado. "Justicia queremos, una condena ejemplar. Un juicio. ¿Es tan difícil de entender?", concluyó en su mensaje.

Los hechos que marcaron el caso

El siniestro vial ocurrió el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres, a la altura del Paraje Niña Paula, en Traslasierra. La camioneta BMW X1 conducida por González impactó de frente contra el Renault Sandero en el que viajaban Alejandra Bengoa y las dos adolescentes.

La docente, domiciliada en Nono, murió instantáneamente en el accidente. De las dos menores que la acompañaban, una quedó parapléjica y la otra sufrió secuelas menores. González, quien en ese momento se desempeñaba como titular de la Legislatura, solo sufrió lesiones leves.

El caso generó controversias adicionales por irregularidades en la documentación del vehículo y la licencia de conducir de González, así como por supuestas fallas en el aislamiento policial del lugar del siniestro.

Actualmente, González se encuentra con prisión domiciliaria en Villa Dolores, imputado tanto por "homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas" en esta causa, como por "enriquecimiento ilícito" en una causa federal paralela iniciada por denuncia de la legisladora Luciana Echevarría en 2024.

El juez Santiago Camogli, de los tribunales de Villa Dolores, deberá definir próximamente una fecha para la audiencia en la que se resolverá la propuesta de probation presentada por la defensa de González.