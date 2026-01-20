Suspendieron la instalación de un bar en un ex centro clandestino de detención en Mar del Plata

La Cámara Federal de Mar del Plata suspendió la instalación de un bar en la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) en Mar del Plata, que funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictradura.

Bullbarrel S.A. buscaba abrir el espacio “Restinga” en ese predio, ubicado alrededor del Faro de Punta Mogotes y con salida al mar. El proyecto había sido aprobado por el Concejo Deliberante, en un municipio que gobierna el ex Pro Guillermo Montenegro, hoy aliado de La Libertad Avanza.

En noviembre del año pasado, Montenegro pidió licencia en la jefatura comunal para jurar como senador bonaerense y en su lugar asumió Agustín Neme, de su riñón. Sin embargo, a principios de este mes recibió a la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cuando viajó a dicha ciudad. En un mensaje que reposteó Montenegro, Bullrich afirmó: “Estoy en Mar del Plata. Que ciudad impresionante, llena de gente, un turismo que no para de crecer, espectáculos nacionales e internacionales y pymes y empresas que invierten y generan oportunidades. Que lindo verla así, con tantos disfrutándola y con un crecimiento gigante”.

El mensaje de Bullrich, que Montenegro acompañó con una foto de ambos en un bar, se dio en el marco del debate por la ocupación hotelera en la costa argentina durante esta temporada estival.

Preservación

El pedido de suspensión para la instalación del bar lo encabezó la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas. En la querella manifestó que “los predios en donde han acaecido violaciones a los derechos humanos” no pueden ser intervenidos sin riesgo de pérdida de pruebas”. La medida está vigente por 60 días hábiles, un plazo que concluye a principios de abril.

Los camaristas Alejandro Tazza y Pablo Jiménez pidieron a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas que en este tiempo aporten más elementos para demostrar que, de continuar las obras, se perderían pruebas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas allí.

Irma Piñeiro, miembro de la Asociación, remarcó que en el informe de la CONADEP publicado en el libro Nunca Más y en distintos juicios por delitos de lesa humanidad quedó demostrado que la ex ESIM funcionó como Centro Clandestino y que fue parte de la estructura represiva de la Armada con comando en la Base Naval de Mar del Plata.

“Creemos que hay cuerpos enterrados porque se fusiló gente en el bosquecito y eso lo saben los compañeros que estuvieron secuestrados”, aseguró Piñeiro a Página 12.

Pablo Mancini, sobreviviente del centro clandestino, recordó que un militar violó a una secuestrada en la misma habitación en la que estaban él y los demás detenidos.

El Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobó dos procedimientos: por un lado, autorizó el uso y la ocupación de parte de una parcela de dominio municipal a la sociedad de fomento Faro Norte. Por el otro, habilitó la firma de un convenio para que esa entidad le ceda el espacio a Bullbarrel SA.