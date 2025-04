Jueces, testigos y condenados: qué pasó con los protagonistas y los represores después del Juicio a las Juntas

El Juicio a las Juntas reunió un "elenco" de personajes que llevaron adelante y aportaron datos claves para llegar a la verdad. Del otro lado estuvieron los nueve integrantes de la cúpulas que gobernaron e impusieron el Terrorismo de Estado en el país durante la última dictadura.

Para ninguno la vida volvió a ser la misma luego del juicio histórico. Un repaso de lo que sucedió depués con los principales protagonistas:

Raúl Alfonsín

El primer presidente de la democracia recuperada, Raúl Alfonsín, fue el mentor e impulsor político del Juicio a las Juntas. Gobernó durante cuatro años, más sufrió tres levantamientos militares y terminó entregando el poder por adelantado a Carlos Menem. Con él hizo el Pacto de Olivos, que habilitó la reforma constitucional de 1994 y la reelección de su sucesor.

Raúl Alfonsín

Participó en la creación de la Alianza que llevó al gobierno a su correligionario Fernando De La Rúa. Fue senador durante un breve período entre 2001 y 2002 y ya no volvió a ocupar cargos.

Si bien abandonó la presidencia con su imagen golpeada por la grave crisis por los resultados económicos, su figura fue rescatada con los años bajo el mote de “padre de la democracia” y en reconocimiento de su audacia por los juicios. Murió el 31 de marzo de 2009.

Julio César Strassera

El fiscal principal y símbolo del Juicio fue representante argentino ante los organismos de derechos humanos con sede en Ginebra. Cuando el presidente Carlos Menem indultó a los militares se retiró de la función pública y se dedicó a su actividad como abogado y a activar en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH.

Radical, recién en 2003 se afilió a la UCR. Tres años después defendió al exjefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra en la causa por la tragedia de Cromañón. Fue crítico del enfoque del kirchnerismo en la reapertura de los juicios: dijo que pretendía usarlos como “bandera política”

Murió el 27 de febrero de 2015, en Buenos Aires, tras sufrir una grave afección intestinal. “Julio Strassera es un prócer argentino pero su estatua no va a tener caballo ni sable. El escultor tendrá que representar sus armas: la verdad y la ley” escribió en Perfil Luis Moreno Ocampo, su adjunto en el juicio histórico.

La interpretación de Ricardo Darín en la película 1985 reinstaló en los últimos tiempos la figura y el legado del fiscal.

Luis Moreno Ocampo

El fiscal adjunto de Strassera en el juicio de 1985 siguió trabajando en los procesos contra los represores. En 1986 actuó en la causa contra el general Ramón Camps, exjefe de la policía de Buenos Aires, y de otros ocho oficiales acusados de asesinato, secuestro y tortura. También fue parte del equipo que viajó a California para pedir la extradición del general Guillermo Suárez Mason, que se concretó en 1988.​

Dirigió la acusación contra los líderes carapintadas por las sublevaciones durante el período democrático y trabajó en la causa contra Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo por su actuación durante la Guerra de Malvinas.

En los noventa se dedicó a la actividad privada y se animó con un programa de televisión, Forum, la Corte del Pueblo, que recreaba la sala de un tribunal.

​En 2003 volvió a los planos principales al asumir el cargo de fiscal de la Corte Penal Internacional,

En 2017, una investigación de diarios europeos lo involucró con cuentas off shore, que Moreno Ocampo no negó, al alegar que no residía en Argentina desde 2003,

Afincado en Malibú, EE.UU, volvió a las noticias al perder su casa en los incendios que afectaron al área de Los Ángeles, en enero de este 2025.

Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo

León Carlos Arslanian

Miembro de la Cámara Federal que juzgó a la juntas, quedó en la historia porque ocupaba la presidencia el día de la sentencia, que le tocó leer.

Fue juez pocos años más, hasta 1988, cuando se volcó a ejercer como abogado.

León Carlos Arslanian

Después pasó a la función pública. Fue ministro de Justicia de Carlos Menem y luego ministro de Justicia Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde hizo una purga y reorganizó a la Policía Bonaerense, además de concretar una reforma procesal. Retomó la línea al volver en el gobierno de Felipe Solá.

Entre sus labores actuales está el patrocinio de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, en el juicio por presunto abuso sexual

Adriana Calvo de Laborde

Entre tantos testimonios de horror durante el juicio, el de la sobreviviente Adriana Calvo de Laborde fue quizá el más desgarrador.

El propio fiscal Luis Moreno Ocampo contó que el relato de la mujer le hizo cambiar a su madre la visión sobre el juicio y la necesidad de condenar a los represores.

Adriana Calvo de Laborde

Calvo de Laborde parió a su hija Teresa en un patrullero, cuando la llevaban maniatada de un centro clandestino de detención a otro.

Su testimonio en el juicio exhibió la más cruda verdad los alcances y la crueldad de la represión. Fue la primera sobreviviente en declarar en las audiencias.

Cofundó la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y cumplió con la premisa que había asumido en su día más terrible: no dejar de reclamar por la memoria, verdad y justicia.

Adriana Calvo de Laborde era física, investigadora y docente universitaria. Murió el 12 de diciembre de 2012.

Clyde Snow

Uno de los testigos clave en el juicio fue un estadounidense, Clyde Snow, el fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense, creado el año anterior. La foto de la sala con un cráneo proyectado en una pantalla es de las más emblemáticas de las audiencias..

Con la exhibición de los huesos. Snow demostró que muchas de las víctimas habían sido fusiladas de cerca. Uno de los casos más fuertes fue el de Liliana Carmen Pereyra, una embarazada de cinco meses de Mar del Plata, acribillada de un escopetazo. Representó a todas las embarazadas que eran mantenidas con vida hasta que tuvieran a sus bebés.

Clyde Snow

Como forense, Snow participó en búsquedas e identificación de huesos en todo el mundo. como el caso del nazi Josef Mengele en Brasil. También confirmó que eran reales las radiografías de la autopsia de John Fitzgerald Kennedy y participó en la reconstrucción del rostro de Tuntankamón.

Profesor de la universidad de Oklahoma, murió el 16 de mayo de 2014.

Jorge Rafael Videla

Primer presidente de la dictadura y símbolo total de la represión en marco del Terrorismo de Estado, fue condenado a reclusión perpetua en el juicio.

Probaron que era responsable de numerosos homicidios calificados, 504 privaciones ilegales de la libertad calificada y aplicaciones de tormentos, entre otros delitos de extrema gravedad.

Estuvo preso 5 años, hasta los indultos de Carlos Menem, en 1990. Volvió a la cárcel durante 38 días en 1998, por una causa de robo de menores. Le concedieron la prisión domiciliaria, que perdió en 2008. Lo trasladaron a la cárcel de Campo de Mayo, la base militar más grande del país.

En 2010, cuando recibió una condena en Córdoba, usó el derecho de decir las últimas palabras para reivindicar “una guerra justa que no ha terminado”, además de apuntar contra el gobierno kirchnerista.

En 2012, un tribunal en CABA lo condenó a 50 años de prisión. Murió el 17 de mayo de 2013, sentado en un inodoro en el penal de Marcos Paz.

Eduardo Emilio Massera

Miembro de la primera junta de la dictadura con Videla, el marino también fue condenado a reclusión perpetua. Pasó los años siguientes en una prisión con “comodidades” en Magdalena, hasta que en 1990 fue beneficiado por el indulto.

En esos años recuperó cierto perfil público y dio algunas entrevistas en las que se mostraba desafiante y sin mostrar ningún arrepentimiento por su accionar represivo y sus crímenes. Fue, de los miembros de las Juntas, el integrante con mayores aspitraciones políticas.

En 1998 volvió a ir preso al declararse la imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad. Violó varias veces la domiciliaria hasta que en 2002 sufrió un ACV que dio inicio a una larga agonía. Murió en 2010, a los 85 años.

Orlando Ramón Agosti

El jefe de la Fuerza Aérea fue integrante de la primera de las juntas de gobierno. Pasó a retiro en 1979.

En el juicio fue declarado culpable en ocho casos de tortura y robo, y sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión y destituido de su cargo.

Estaba preso desde 1984 y no salió hasta 1989, cuando se transformó en el único miembro de la juntas que cumplió la pena completa.

Murió en octubre de 1997 en el Hospital Central Aeronáutico de Buenos Aires. Tenía cáncer y había cumplido 73 años.

Massera, Videla y Agosti, la primera junta de la dictadura.

Roberto Viola

El segundo presidente de la dictadura (gobernó entre marzo y noviembre de 1981) quedó bajo arresto apenas asumió el gobierno democrático en 1983. En el juicio a las Juntas recibió una pena de 17 años, además de la destitución y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Fue condenado por 86 secuestros, 11 actos de tortura y tres robos.

En 1990 lo benefició el indulto presidencial. Cuatro años después murió en el sanatorio Finochietto de Buenos Aires, por una insuficiencia cardíaca, a los 69 años.

Roberto Viola

Armando Lambruschini

Al enfrentar el juicio, el almirante pidió a sus abogados que se mencionara la muerte de su hija Paula, asesinada en un atentado en 1978. “MI honra quedó a salvo antes de este proceso, y a salvo quedará también en caso de condena”, afirmó.

El Tribunal lo declaró culpable de 35 casos probados de secuestro y 10 de torturas reiteradas. Le dio 8 años de prisión. Había cumplido las dos terceras cuando fue indultado en 1990, con el resto de los condenados.

Más adelante volvió a ser enjuiciado por pedido del juez español Baltasar Garzón. En 1997 fue requerido por la justicia italiana. Le concedieron la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años. Murió en agosto de 2004, a los 80 años.

Omar Graffigna

Ascendido a brigadier general, se sumo al la junta con la salida de Agosti.

En el juicio de 1985 fue absuelto de los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad; tormentos, reducción a servidumbre, encubrimiento, usurpación y falsedad ideológica.

En 2013 fue detenido y procesado por su participación en la desaparición forzada de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Julia Roisinblit.

En 2016, el Tribunal Oral 5 de San Martín lo condenó a veinticinco años de prisión por los secuestros de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo.

El 27 de diciembre de 2018 fue condenado a quince años de prisión por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención de la calle Virrey Ceballos.

Fue el miembro de las juntas más longevo: murió el 9 de diciembre de 2019 a los 93 años.

Armando Lambruschini y Omar Graffigna

Leopoldo Fortunato Galtieri

El tercer presidente de la dictadura, el que condujo el desembarco en las Islas Malvinas, fue otro de los absueltos en el juicio a las Juntas.

Pero al año siguiente recibió una condena de 12 años y le retiraron el cargo por sus acciones en el marco de la guerra en el Atlántico Sur.

Leopoldo Fortunato Galtieri

Lo favorecieron los indultos de Menem, pero en 2002 el juez Claudio Bonadio ordenó su detención por hechos de lesa humanidad en la Causa Contraofensiva, que investigó los delitos contra los militantes montoneros que habían reingresado al país en 1979 y 1980.

Murió en 2003, a los 76 años, antes de entrar en juicio, mientras cumplía prisión preventiva en su domicilio.

Basilio Lami Dozo

Comandante en jefe de la Fuerza Aérea durante la Guerra de Malvinas, fue absuelto por la Cámara Federal en 1985. Los fiscales lo habían acusado por 239 secuestros.

En 1986 fue condenado por un tribunal de Justicia Militar a cumplir ocho años por sus responsabilidades durante el conflicto en el Atlántico Sur. En 1990, fue indultado por Carlos Menem.

Murió el día de su cumpleaños 88, en 2017.

Jorge Isaac Anaya

Miembro de la junta entre 1981 y 1982, en el Juicio a las juntas fue absuelto por una serie de cargos por los que volvió a ser juzgado durante el gobierno de Néstor Kirchner,por la causa sobre los crímenes y torturas en la ESMA. Pero por sus problema de salud no llegó a enfrentar un juicio.

Antes había sido condenado a 14 años por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Fue indultado por Menem.

Murió en su casa, a los 81 años, en 2008.

Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya

