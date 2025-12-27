La tapa del Diario PERFIL del sábado 27 de diciembre de 2025

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.098 del Diario PERFIL, de este sábado 27 de diciembre de 2025, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Triunfo parlamentario: Milei inicia su tercer año con el Presupuesto aprobado. A dos meses de ganar las elecciones de medio término, con el apoyo de casi todos los sectores menos el kirchnerismo, que quedó aislado, LLA contará no solo con una herramienta de gestión. También tiene un argumento político, de cara a organismos internacionales como el FMI, y de negociación con los gobernadores.

Y ya lo ve, es el equipo de Javier. El Gobierno festejó la victoria con 46 votos a favor, ponderando al conjunto de negociadores. Patricia Bullrich llevó la voz cantante.

Tras la confirmación de la ley de leyes, el acuerdo con el FMI toma fuerza de ley.

Recalcula. El Ejecutivo replantea su estrategia para conseguir la reforma laboral.

CFK sigue internada mientras recrudece la interna peronista. Secuelas de la operación determinaron que los médicos la mantengan en el Sanatorio Otamendi.

Anticipan una ola de calor intenso para los últimos días del año en el AMBA.

Lo indefendible. Un análisis del libro Defendiendo lo indefendible, de Walter Block, que Milei les regaló a sus ministros en Olivos.

Seguridad social. El sistema perdió más de 690 mil aportantes desde 2023, según los números de su propio Boletín Estadístico.

Bala perdida. Angelina, la niña de 12 años que recibió un balazo mientras miraba fuegos artificiales en Morón, lucha por su vida.

Estudios señalan que no es necesario ayunar antes de un análisis médico.

Drones de Trump en la guerra con el ISIS.

Los famosos ya viven la temporada 2026. Los Costantini, Messi, Ortega e Icardi, en lugares de descanso.

Colapinto. Se supo el calendario del piloto argentino, en una temporada que presentará la novedad de múltiples cambios técnicos.

