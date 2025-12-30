El ex jefe de Personal de Molinos Río de la Plata, a juicio oral por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal 2 de La Plata determinó que el próximo 23 de abril comience el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de Molinos Río de La Plata durante la última dictadura. Se determinará la responsabilidad de Emilio Parodi, ex jefe de Personal de la planta de Avellaneda, en el secuestro de tres obreros de la empresa: Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino, quienes fueron secuestrados el 7 de julio de 1976, entre las cinco y las ocho de la mañana, cuando ingresaban o terminaban su jornada de trabajo.

Según testigos, Fernández, que era mecánico, fue detenido cuando iba a buscar su tarjeta de ingreso a la oficina de vigilancia, al iniciar su turno. A Ojeda, que era de la sección Expedición, lo detuvieron al salir de la fábrica y a Rivolta Bonino, que se desempeñaba en el área de Administración, lo secuestraron a las 8 de la mañana, cuando llegó a la planta. Los tres permanecen desaparecidos.

La causa se inició en 2013 a partir de la denuncia de Analía Fernández, Ernesto Ceferino Mataboni y Roxana Freitas, hijos de tres obreros desaparecidos, contra Molinos Río de la Plata. Se abrió una investigación por la desaparición de 24 trabajadores pero en este tramo se eleva a juicio por tres casos, que son los que la Justicia consideró que había prueba suficiente. En los otros 21, continúa la etapa de instrucción para seguir reuniendo prueba.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, querellante en la causa, consideró la elevación a juicio “un paso más hacia la justicia” y advirtió que durante el proceso de juzgamiento se “evidenciará la responsabilidad empresarial en delitos cometidos durante el terrorismo de Estado”.

“A punto de cumplirse el 50 aniversario del último golpe de Estado cívico-militar, llegar al juicio oral y público es un logro de la lucha de muchos años de las y los familiares de trabajadores aceiteros detenidos-desaparecidos de Molinos Avellaneda junto a los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos” y los gremios, aseguraron en un comunicado al que accedió PERFIL.

Emilio Parodi era empleado jerárquico de Bunge y Born, propietaria en ese momento de la empresa, y está imputado por ser parte “de la organización que confeccionó la lista de los trabajadores aceiteros de la planta de Molinos ubicada en Avellaneda que fueron secuestrados debido a su actividad sindical por el aparato criminal del terrorismo de Estado, en algunos casos junto a sus familiares”.

El ex jefe de Personal de la planta de Avellaneda de Molinos, quien se desempeñó en su puesto entre octubre de 1975 y 1979, fue detenido por esta causa el 4 de julio de 2023. En agosto de ese año, la Federación y el Sindicato Aceitero de Capital y Gran Buenos Aires pidió que sean citados a indagatoria otros 16 jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, también señalados por su responsabilidad en el secuestro de los obreros.

Los querellantes en el juicio aseguran que en la empresa Molinos, en su planta de Avellaneda, hubo 26 trabajadores víctimas de delitos de lesa humanidad: Francisco Fernández, Rubén Mataboni, Eduardo Rosen, Roberto Ribolta, Héctor Vidal y su esposa María Inés Ávila, Humberto Dippólito, Juan Carlos Pasquarrosa, José Jacinto Pasquarrosa, Héctor Dadin Vasere, Avelino Freitas, José Luis Salazar, Carlos Robles, Alfredo Patiño, Carlos de Jesús Espíndola, Santos Ojeda, Ricardo Avelino Almaraz y su esposa Celia Arzamendia, Graciela Vitale, Juan Omar Durante, José Vega, Marcos Augusto Vázquez, Jorge Luis Gurrea, René Albornoz y su esposa Elba Noemí Musaschio.

René Albornoz y Elba Noemí Musaschio habían sido padres de Paula Noemí Albornoz Musaschio, quien nació en agosto de 1977. En enero de 1978 la beba fue secuestrada luego de un operativo realizado en la casa de una pareja que la cuidaba, en el sur del Gran Buenos Aires. Según Abuelas de Plaza de Mayo, a partir de testimonios de la familia, permaneció internada unos días en un hospital de la zona con una fuerte custodia. Aún no se restituyó su identidad.

