Montenegro se impresionó por haber alcanzado casi 160 mil turistas en el fin de semana largo

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, destacó este lunes que 160.000 turistas llegaron a Mar del Plata durante el fin de semana largo y señaló que es un “número que impresiona”. El jefe comunal planteó que hubo un “40% más” de turistas respecto al mismo fin de semana largo del año pasado.

“El número impresiona. El primer fin de semana pospandemia que todos querían salir hubo cerca de 130.000 personas y ahora cerca de 160.000”, comparó Montenegro en declaraciones a radio Rivadavia.

Indicó además que con el gobierno anterior “te subsidiaban la oferta, no te vendían dólares y te obligaban a ir donde querían y ahora podes elegir dónde querés ir de vacaciones”.

“Hace unos años decidimos que vengan los jóvenes a Mar del Plata y repuntó la visita de personas de 18 a 35 años, que habían dejado de venir para ir a Pinamar o Villa Gesell. Este fin de semana hubo muchos jóvenes y la gastronomía estuvo explotada, en Mar del Plata tenés la opción de elegir cuánto pagar. Podés comer caro y comer barato", señaló el jefe comunal.

Mientras el intendente Guillermo Montenegro destacaba la llegada de 160.000 turistas a Mar del Plata durante el último fin de semana largo y subrayaba que se trató de un “número que impresiona”, el debate en torno al turismo volvió a quedar atravesado por la política.

En redes sociales comenzó a circular un mensaje de empresarios del sector gastronómico que, sin aludir de manera directa al intendente, expuso otra mirada sobre la actividad. Sin aludir directamente al intendente, marcaron distancia de cualquier intento de apropiación partidaria del movimiento turístico.

Así, el crecimiento de la actividad en la ciudad volvió a reflejar no solo un indicador económico, sino también un espacio de disputa sobre quién capitaliza el mérito del repunte: la gestión política o el esfuerzo del sector privado.

La churrería El Topo festejó las ventas y fueron acusados de libertarios

En redes sociales la discusión por el color político del éxito del fin de semana largo impactó hasta a la churrería El Topo, que festejó: "Excelente fin de semana XXL. En gente y consumo. Los últimos no habían sido buenos, y nos sorprendió para bien. Por tal motivo, pedimos disculpas si en algunas madrigueras estuvimos un poco desorganizados y atrasados, pero no contábamos con el aluvión de turistas que llegaron".

"Para ser churrero usted resultó ser un buen militante libertario", fustigó una usuaria de X, a lo que la empresa contestó: "Hace 15 años que usamos Twitter. Subimos fotos de gente en la playa y en nuestros locales en los gobiernos de CFK, MM, AF y JM. Antes les molestaba a los que pensaban de una manera, ahora les molesta a los que piensan de otra. Es problema de ustedes. Nosotros estamos felices que, gobierne quien gobierne, nos esforzamos por trabajar, abrir locales, generar trabajo directo e indirecto. Esa es la única verdad objetiva. Las subjetivas, se las dejamos a ustedes. Abrazo".

BGD/ML