Guillermo Montenegro: “Kicillof es el peor gobernador de la historia: defiende chorros”

—¿Cómo vivió el cierre de listas?

—Hace un año y medio que vengo planteando seriamente la necesidad de correr al kirchnerismo de la Provincia. Y en ese lugar iba a estar y no me importaba si era cebando mate. Es muy complejo gobernar una ciudad como Mar del Plata con Kicillof de gobernador. El gobierno de Kicillof es el peor de la historia de Buenos Aires, que defiende a los chorros y denuncia a los policías. En MdQ hicimos una policía municipal con armas no letales y terminó siendo denunciada por funcionarios de Kicillof. Yo tomé la decisión de seguir para adelante: tienen capacitación y huevos contra los fisuras y los trapitos. Ellos te defienden las tomas, Grabois queriendo tomar 140 hectáreas para una huerta ecológica. Es un modelo. Lo planteamos con el Colo (Santilli) y Cristian (Ritondo): la necesidad de ir con La Libertad Avanza. No haber ido juntos en 2023 fue lo que permitió que siga Kicillof. No es un problema personal: es un problema para la Argentina y para la Provincia. Es el momento de dar la batalla. Lo que está planteando Milei a nivel nacional, el orden, la libertad y el esfuerzo, que venga a la Provincia. Más allá de un cargo, lo que estamos buscando cambiar es algo mucho más profundo. Por eso quería una alianza: para que el kirchnerismo no se quede enquistado en la Provincia.

—Es intendente hasta 2027, ¿va a asumir su banca de senador provincial en diciembre?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—Voy a asumir mi banca, aunque vivo en Mar del Plata, porque si no es hacer trampa. Y hacer trampa son las testimoniales, lo que nosotros no somos. La trampa es cortar la luz cuando se cargan las listas. Son dos modelos. Los que estamos pensando que el Estado tiene que achicarse y no joder, hacer el mayor esfuerzo posible y no meterse. Hace seis años nos bajamos el sueldo los funcionarios, no compramos autos, yo manejo mi auto y me pago mi celular. Y hoy hay menos empleados en el municipio.

—¿LLA se llevó puesto al PRO en esta elección?

—No. Nadie puede dudar de mi pertenencia al PRO. En 2019 me decían que no venga Macri al cierre de listas, yo invité a Mauricio al cierre. El rumbo de la Argentina es el tema hoy: hay que meterle para adelante. Se discute el consumo, pero el gobierno anterior estuvo meses dándole a la maquinita, ¿pensaron que no tenía consecuencias? Nadie puede dudar de mi pertenencia ni la del Colo ni la de Cristian (Ritondo) al PRO. Está claro, además, que la identidad del PRO en las boletas está respaldada. Tenía que haber una unión del antikirchnerismo en la Provincia.

—¿O sea que Macri quedó conforme con el acuerdo?

—Sí, la decisión que tomamos dentro del PRO hace tiempo. Incluso tiene que ver con el balotaje y los apoyos desde la ley Bases hasta hoy en el Congreso con Cristian (Ritondo). Acá no es lo que le conviene a alguien sino al país.

—¿Qué impresión se llevó de Karina Milei?

—Estuve en varias reuniones con Karina y tiene muy clara la realidad de la provincia de Buenos Aires, y cómo trabajar todos juntos para ganarle al kirchnerismo. Se la veía muy enfocada en cómo conviene ganarle al kirchnerismo. Veo una campaña muy clara. Y nuestros ejes son claros: enfrente tenemos a los que defienden a los chorros y nosotros a los policías y a los que salen todos los días a laburar. También hay que escuchar mucho. Y contestar con lo que uno hizo y también saber decir qué se puede hacer y qué no.

—¿No le dio bronca que se hayan ido cuatro intendentes del PRO del acuerdo con LLA?

—Son decisiones personales, no las voy a cuestionar. Yo antepongo a mi apetencia personal lo que tenemos enfrente. Pero no los voy a juzgar.

—¿Qué opinión le merece el caos político en el PJ?

—Lo que te reafirma quiénes son es que hayan cortado la luz en el momento de la carga de listas. Acá en Mar del Plata hay un candidato a concejal (Raúl Calamante) que está en tres listas: en la de Pulti, en la de Raverta (La Cámpora) y otra más. Que es funcionario del Ministerio de Trabajo bonaerense. El que ratificó que haya cargos hereditarios en el municipio. Son eso: hacen trampa.

—¿El acuerdo en la Provincia para el 7 de septiembre seguirá para las elecciones nacionales de octubre?

—Sí, lo veo muy claro. El alineamiento del rumbo de la Argentina se viene dando. Y por eso Cristian (Ritondo) va a seguir en este camino.