Mirtha Legrand visitó el espacio de la memoria en Mar del Plata: "Un gesto político claro"

Este miércoles, el conductor Ernesto Tenembaum elogió a Mirtha Legrand luego de que la diva visitara el excentro clandestino de detención en el Faro de la Memoria en Mar del Plata. Lo calificó como un "gesto político", y recordó que la actriz y presentadora tuvo una sobrina desaparecida.

"Es un gesto político claro", aseveró Tenembaum en Radio Con Vos y ejemplificó: "Como cuando reivindicó a los científicos o como cuando fue a hablar a la UBA de que hay que defender la universidad, o cuando habló del cine, que no había que desfinanciarlo, que es parte de la cultura y hay que defenderlo".

"Es notable el rol de ella, porque está, con la edad que tiene que podría ya colgar los botines o los tacos, y decir 'ya está, el país que haga lo que quiera, yo me dedico a estar tranquila', y con esos gestos va dando señales", destacó el conductor radial.

El periodista destacó además el accionar de Legrand considerando que tuvo una sobrina desaparecida, María Fernanda Martínez Suárez, hija de su hermano, el director de cine José Martínez Suárez, por la que "pidió ayuda a altos funcionarios de la última dictadura con el ministro del Interior Alberto Harguindeguy" para liberarla.

"Es una historia que aparece ahora, de la nada, y a Mirtha la han acusado mucho haber hecho los almuerzos durante la dictadura y haber sido una de las figuras públicas que apoyó la dictadura. Y en la nota ella dice 'yo no apoyé la dictadura, yo trabajé como todo el mundo. Tuve que trabajar y trabajaba en ese contexto'", añadió.

Luego, el conductor reflexionó: "Habrá fragmentos donde, por omisión, cosas que no dijo, o por acción, cosas que dijo, puede sugerirse que apoyó la dictadura, y ella puede decir 'eran las condiciones de trabajo de ese momento', me hago muchas preguntas sobre qué pasó en el alma de Mirtha Legrand durante toda su vida con estos temas".

La visita de Mirtha fue "amable y muy cordial"

Ana Pecoraro, excoordinadora del Faro de la Memoria de Mar del Plata visitado por Mirtha, habló con Tenembaum sobre la visita de la presentadora y aseguró que fue "amable y muy cordial". Además, relató al compleja situación que se vive en el lugar ante los despidos en el sector público.

"Fue una sorpresa para nosotros. El Faro de la Memoria es un espacio que funcionó como un centro clandestino de detención, tenemos una particularidad que no tiene ningún espacio de estar en un predio de un emblema como es el Faro Punta Mogotes, eso hace que haya un público espontáneo que ingresa todo el tiempo a sacarse una foto y se encuentra con el espacio de Memoria", explicó.

Sobre la visita de la conductora, detalló: "Mirtha ingresa en su auto, fue una visita espontánea. Yo me acerco, porque al predio tratamos de que no ingresen vehículos, ahí veo que es ella, me presento, le cuento que había sido un centro clandestino de detención, me preguntó ella si había habido presos políticos y secuestrados, le dije que sí".

"Charlamos un ratito más y me cuenta que cuando era chica había ido con su papá y que tenía la necesidad de volver. Y ella baja y la gente que estaba con ella me preguntó si me quería sacar una foto. Fue una sorpresa. Ella súper amable. Nos saludamos y se retiró. Tuvimos una charla breve, espontánea, amable y muy cordial", destacó.

La excoordinadora del lugar sostuvo que la actriz "se encontró con el lugar como le pasa a cientos de personas", las cuales no van específicamente a ver el espacio de Memoria ya que desconocen de su existencia.

Pecoraro, quien se identificó como una "ex trabajadora" del lugar, reclamó que "la Secretaría de Derechos Humanos está siendo vaciada" y detalló: "Éramos cinco trabajadores, tres fuimos despedidas. Yo sigo yendo igual, estoy tratando con ATE, con el sindicato, de pelear otro contrato, porque este espacio como otras áreas quedan en una situación muy compleja".

"Fueron muchos años de lucha para recuperar y abrir este lugar. Es un emblema, es una referencia de la zona. Tenemos un trabajo y una mirada amplia en todo lo que hacemos. Por el momento soy una empleada despedida que sigue yendo y sosteniendo la política de Memoria, Verdad y Justicia", concluyó.

