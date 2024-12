Ernesto Tenembaum y Nelson Castro reprocharon a Cristina Kirchner y a Javier Milei el silencio sobre Jorge Lanata

Las repercusiones por la muerte de Jorge Lanata a sus 64 años fueron variadas. Desde funcionarios del arco político, como el ex presidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich o la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pasando por periodistas que se encuentran en las antípodas del pensamiento del fallecido conductor, como Victor Hugo Morales, quien también presentó sus respetos. Sin embargo, dos figuras intrínsecamente relacionadas a Lanata no emitieron palabra: Cristina Kirchner y Javier Milei.

Esto despertó no sólo dudas, sino ciertos cuestionamientos por parte de sectores de la comunicación que consideraron “impropio” el hecho de que no dijeran nada sobre el tema. Tal es el caso del periodista Ernesto Tenembaum, quien durante su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, que se emite en Radio Con Vos, se mostró visiblemente molesto por la falta de declaraciones por parte de ambos líderes.

“Entiendo, respeto y me doy cuenta cuál es la lógica de la crítica. Pero me parece que quienes critican de esa manera lo que Lanata hizo respecto de Clarín tal vez sean un poco dogmáticos. Tal vez deban pensar si no hay algo demasiado rígido en la forma de ver las cosas, que hace que les impida tener diálogo con otros sectores de la política del periodismo y que se sintetizan en dos personas: en Cristina y en Milei. El silencio… ¿Cómo no pueden ni hablar? Es una cosa… ¡Vos querés putearlo, putealo! Porque es parte de tu libertad”, comenzó.

Al respecto, comparó la situación con las declaraciones del actual mandatario cuando falleció Ginés González García: “A ver, si Milei tuviera huevos diría lo que piensa en lugar de silenciarse. Pero claro, con García es fácil, porque era un tipo desprestigiado. ¡Salí ahora!”, desafió.

Cristina Kirchner y Javier Milei no se pronunciaron tras la muerte de Jorge Lanata

Luego, Tenembaum apuntó contra la ex mandataria: “Cristina, ¿no podés decir lo que opinás? ¿Directamente? Tirar un “para mi no murió un gran periodista, sino alguien que hizo mucho daño”. Ese silencio tipo “no puedo ni hablar del tema”, demuestra cómo personas que están muy cristalizadas en posiciones, en cosas que ellos piensan… No pueden ni siquiera tener la flexibilidad de dar un pésame ante la muerte de un personajón”, cerró.

La posición de Nelson Castro fue otra: en vez de apuntar hacia los líderes políticos, manifestó que esta situación deja en claro que Lanata hizo bien su trabajo: “No me sorprende. Habla muy bien de Jorge. Porque demuestra que efectivamente el cumplió con su rol. Interpelarlos y exponerlos e incomodarlos. Confirma la impronta, el impacto y la importancia de lo que hizo.

Y continuó: "Esto, además demuestra su ecuanimidad. Seguramente él tenía más afinidad ideológica con muchas de las propuestas del actual Gobierno que con las del kirchnerismo. Pero su ecuanimidad fue absoluta. El supo separar muy bien lo que era su pensamiento político de su trabajo como periodista. Y eso agiganta su figura.

Lo más parecido a una respuesta de Javier Milei fue en una entrevista con Angel de Brito, quien le preguntó directamente sobre el tema. Pero no fue el presidente, sino su novia Amalia "Yuyiyo" González quien contestó: "Solo responde sobre asuntos de gestión", interrumpió la ex vedette, quizá olvidando que el mandatario en redes sociales se mete a opinar en cuanto tema se le cruza.

Los que sí hablaron

Desde Mauricio Macri hasta Elisa "Lilita" Carrió, líderes de diversos espacios lamentaron la muerte del conductor. Muchos coincidieron en lo mismo: “el periodista que luchaba contra la corrupción”. Todos se expresaron a través de sus cuentas X (ex Twitter).

Los mensajes fueron diversos. Desde algunos más protocolares y escuetos, pero contundentes (como el de la Diputada Pamela Verasay), quien expresó: “La Argentina perdió hoy a unos de sus periodistas más lúcidos, inquietos y creativos. Jorge Lanata hizo gala de la excelencia en una profesión que es un eje fundamental en la democracia. Acompaño en este difícil momento a sus familiares, amigos y colegas”.

Otros, como el referente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, postearon textos no sólo más largos, sino más sentidos. Casi como una carta: “Desde Página/12, Revista XXI, Día D y cada proyecto que lideraba, Jorge no solo hacía un periodismo profundo e innovador, sino que nos desafiaba a pensar. Levantaba el velo y nos obligaba a mirar más allá, a cuestionar lo evidente. Formó a una enorme cantidad de periodistas, pero, sobre todo, formó audiencias. Ese es su mayor legado: sin rodeos y con crudeza, ponía la realidad frente a nuestros ojos y nos explicaba lo que estaba sucediendo. Nos enseñó a comprender en qué nos estaban engañando, a indignarnos y a interesarnos por la política. Complejo, brillante y controvertido, como todo genio, hoy deja un vacío que será muy difícil de llenar. Fin de un año, fin de una era.”

