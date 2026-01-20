Qué es el Board of Peace o "Consejo de Paz" que presidirá Trump

El especialista en geopolítica León Shocrón explicó los alcances del "Board of Peace" o "Consejo de Paz" , el organismo internacional presidido por Donald Trump y que integrará Argentina.

Qué es el Board of Peace

El analista señaló que el Board of Peace empezó con la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU hace dos meses el 17 de noviembre de 2025 "con una orientación en lo que fue el plan de 20 puntos de paz en la Franja de Gaza".

"Esa resolución define la creación del Board of Peace, le da a Trump la presidencia, identifica a Tony Blair, exprimer ministro británico, como uno de los integrantes, y el resto puede definirse", precisó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Da además el paso para la creación de una fuerza internacional de estabilización, una especie de cascos azules, pero no manejados por la ONU, sino por el Board of Peace y con elementos muy claros que incluyen la posibilidad de definir una zona económica diferencial, diferentes tarifas. Eso tiene toda una implicancia económica", detalló Shocrón.

Además el órgano contará con una junta ejecutiva integrada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el mencionado Blair, entre otros.

"Para que se entienda, el Board of Peace, esa Junta de Paz, es el órgano superior. Por debajo de eso vienen los ejecutivos, por debajo de eso vienen los tecnócratas", puntualizó.

Miembros del Board of Peace

Para ser miembros permanentes de la flamante organización internacional, cada estado deberá aportar mil millones de dólares.

El analista interpretó que el objetivo de la organización es “asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos. O sea, no nombra Gaza, nombra cualquier zona afectada o amenazada por conflicto”.

“Básicamente medio planeta. O sea puede ser desde Ucrania hasta otros lados. Entonces la primera suspicacia es esa. La segunda suspicacia que tenía este Board of Peace es la cantidad de invitados ", prosiguió en su análisis.

"Hay aparentemente 60 invitados. Estados Unidos es el que lidera, Argentina ya aceptó, aceptó Canadá, aceptó Albania, aceptó Paraguay para citar uno en América Latina. Hay una serie de invitados que no se han expresado o se han expresado de manera no tan clara, que incluye a varios países árabes, incluye a Israel, al Reino Unido, a Australia, a Rusia", enumeró..

"Y hay países no invitados que por lo menos llaman la atención, por decir el caso de China, el caso de España o el de México. A mí por lo menos me llama atención", remarcó.

“La presidencia le ejerce Trump, independientemente de su cargo de presidente de los Estados Unidos”, enfatizó Shocrón.

Argentina no pagará los mil millones de dólares

Al ser consultado sobre si Argentina no pagaría esa cifra millonaria, el especialista respondió: "Yo estoy convencido desde el primer minuto porque Milei aceptó la invitación. No dijo que va a aportar esa cuota para hacer una membresía permanente".

"Milei sería integrante, no pagaría una cuota para ser miembro permanente, es como ser invitado a un club y no pagar la membresía. Esta es una cuestión en proceso, así que todo puede cambiar", completó el analista.