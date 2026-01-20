Juan Cruz Komar será operado nuevamente del corazón y se perderá el arranque de la temporada

Juan Cruz Komar volverá a pasar por el quirófano. Rosario Central confirmó este lunes que el marcador central, de 29 años, fue diagnosticado con una arritmia cardíaca durante estudios médicos de rutina y deberá ser intervenido quirúrgicamente el próximo 22 de enero, en la Fundación Favaloro.

La noticia representa una baja sensible para el equipo rosarino, ya que Komar no podrá estar disponible en el inicio del Torneo Apertura 2026 ni en los primeros partidos de la Copa Libertadores, en una temporada en la que el club proyecta protagonismo tanto a nivel local como internacional. “Tras los estudios cardiovasculares realizados, se le detectó al jugador Juan Cruz Komar una arritmia cardíaca. Por este motivo, el defensor será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 22 de enero”, informó la institución a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

Un antecedente reciente

No es la primera vez que el futbolista atraviesa una situación similar. A mediados de 2024, Komar había visto frustrada su transferencia a Huracán luego de que la revisión médica detectara la misma afección. En aquel momento, incluso llegó a ser presentado oficialmente como refuerzo del club de Parque Patricios, pero debió rescindir el vínculo horas después.

Tras ser operado en septiembre de ese año y completar un proceso de recuperación de casi tres meses, el defensor regresó a la actividad oficial en enero de 2025, reincorporándose al plantel profesional de Central. Meses atrás, el propio Komar había explicado que se trata de una condición difícil de detectar en controles breves. “No se puede culpar a nadie. Son estudios de segundos o un minuto, y si no se manifiesta la arritmia en ese momento, no aparece”, señaló en una entrevista radial.

Temporada sólida y contrato vigente

Durante la temporada 2025, el zaguero disputó 30 partidos oficiales y se consolidó como una pieza clave en la defensa, aportando regularidad en una campaña que llevó a Rosario Central a lo más alto de la Tabla Anual. Komar, surgido de Boca y llegado al club en 2022 desde Talleres, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. En la actual pretemporada, el futbolista ya venía entrenándose de manera diferenciada mientras aguardaba los resultados médicos definitivos. Ahora, el foco estará puesto en la recuperación y en los tiempos que demande el regreso a la competencia, con la prioridad puesta en la salud.