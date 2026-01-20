Perfil
El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 20 de enero

Este martes 20 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.460 pesos y cotiza a 1.410 pesos para la compra.

Perfil Redacción Córdoba

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.410.
  • - Venta: $1.460.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.489
  • - Venta: $1.521.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.465,53 para la compra, y $1.466,45 para la venta.

Este martes 20 de enero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.410.
  • - Venta: $1.470.

BBVA

  • - Compra: $1.410.
  • - Venta: $1.460.

ICBC

  • - Compra: $1.415.
  • - Venta: $1.465.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.434.
  • - Venta: $1.474.
