Crisis del empleo: Córdoba creó 6.200 trabajos formales y perdió menos puestos que el promedio nacional

Mientras la crisis laboral golpea de lleno al país, Córdoba logró un resultado atípico: perdió menos puestos que la mayoría de las provincias y evitó una sangría mayor gracias a programas de empleo que generaron 6.200 trabajos formales entre 2023 y 2025.

Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, el mercado laboral argentino atravesó una fuerte contracción. En ese período, el país perdió más de 195 mil empleos registrados en el sector privado, una caída superior al 3% que impactó de lleno en la mayoría de las provincias.

Córdoba no quedó al margen de la crisis, pero mostró un desempeño relativamente mejor. Según los datos oficiales, la provincia registró una pérdida de 11 mil puestos privados, lo que represeta una baja del 2,07%, lo que la ubicó entre las siete jurisdicciones con menor destrucción de empleo en todo el país.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa qué ocurrió puertas adentro. En paralelo a la caída general, los programas provinciales de empleo generaron 6.200 puestos de trabajo bajo contratos de tiempo indeterminado y permitieron que más de 23 mil personas accedieran a prácticas laborales como vía de ingreso al mercado formal.

El efecto concreto de los planes provinciales

De acuerdo con estimaciones realizadas por especialistas, sin estas políticas la situación habría sido sensiblemente más grave. Si se excluyeran los empleos creados por los programas oficiales, la caída del empleo privado en Córdoba habría alcanzado el 3,24%, con una pérdida cercana a los 17.200 puestos desde fines de 2023.

En términos comparativos, el volumen de empleos generados por los planes cordobeses superó incluso la creación neta de puestos privados de provincias que lideraron el crecimiento laboral en el período, como Neuquén, impulsada por la actividad en Vaca Muerta.