Córdoba: analizan adelantar a marzo la campaña de vacunación antigripal por el brote de gripe H3N2 en Europa

Debido al brote anticipado de gripe H3N2 en Europa y a la circulación de la nueva variante K del virus, el Ministerio de Salud de Córdoba evalúa adelantar a marzo la campaña de vacunación antigripal, dos meses antes de lo habitual.

La información la confirmó Sonia Nievas, directora general de Planificación Estratégica en Gestión de Salud de Córdoba: "El Hemisferio Norte el brote se adelantó y los primeros casos se dieron en septiembre. El brote también se puede anticipar en Argentina por eso se está evaluando también anticipar para marzo la campaña de vacunación".

Habitualmente, la inmunización contra la gripe comienza en abril o mayo, en función de la disponibilidad de las dosis. Sin embargo, la aparición temprana de casos en Europa y las características de la variante K motivaron la decisión de adelantar la protección de los grupos de riesgo.

Crisis del empleo: Córdoba creó 6.200 trabajos formales y perdió menos puestos que el promedio nacional

Las dosis disponibles para la próxima temporada invernal tendrán una mayor protección contra la variante K, ya que contendrán el nuevo subclado que apareció en Europa el año pasado. Cada año, la composición de la vacuna se elabora en función de las cepas que circulan en el Hemisferio Norte.

Pablo Bonvehí, infectólogo experto en gripe y presidente de la Fundación Vacunar, explicó a La Voz que la Organización Mundial de la Salud suele relevar en septiembre los virus circulantes en el Viejo Continente. Con esa composición, se elaboran las dosis para ser distribuidas en estas latitudes durante febrero o marzo.

La decisión de anticipar la campaña también dependerá del tiempo de fabricación de las vacunas, de los trámites administrativos de importación de principios activos y de la autorización de Anmat, el ente regulador de todos los productos de salud que se distribuyen en el país.

Vacunación gratuita para viajeros

El Calendario Nacional de Inmunización establece grupos de riesgo para la vacuna antigripal: embarazadas, niños y niñas de 6 a 24 meses, personal de salud, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Todos ellos deben inmunizarse antes de la llegada del invierno.

En esta ocasión, debido a la aparición de la variante K y la anticipación del brote en Europa, la vacuna será gratuita para todas las personas que salgan del país, independientemente de la edad, siempre que no se hayan inmunizado durante la temporada invernal del año pasado.

"Lo ideal es que se vacunen todas las personas que salgan del país, independientemente de la edad o del destino. La dosis es gratis para viajeros en cualquier centro de la provincia", informó Nievas.

La funcionaria indicó que "es gratis para viajeros hacia cualquier destino". "Si tienen algún certificado o documento que acredite el viaje, mejor. Si no, pueden presentarse igual. Lo ideal es que sea al menos 10 días antes de que salgan del país, para dar respuesta al organismo a desarrollar inmunidad".

Casos confirmados en Córdoba

La semana pasada, Córdoba confirmó dos casos de gripe A (H3N2) de la variante K. El primero fue un joven de 27 años, oriundo de San Francisco, con antecedente de viaje a México. El segundo caso fue una mujer de 38 años, residente en La Calera, con reporte de viaje a España.

Nievas informó que existen otros dos casos en estudio. Las confirmaciones se realizan en el instituto Anlis Malbrán de Buenos Aires.

Esta variante es una mutación del virus de la gripe. Como es nueva, la población todavía no tiene memoria inmunológica contra ella, por eso se presentan más casos y resulta más virulenta.

Tanto Nievas como Bonvehí descartaron que se produzca una situación similar a lo acontecido cuando apareció por primera vez la gripe A (H1N1) en 2009, o comparable con la pandemia de Covid-19.

"Es un virus más virulento que provocó más internaciones en Europa. Pero para nada se parece a la pandemia", finalizó el especialista.