Sin ayuda de Nación ni Provincia, Mina Clavero invierte fondos propios para mantener la actividad turística

La temporada de verano avanza en Córdoba con un ADN que Mina Clavero entiende cómo leer: alta ocupación concentrada en los fines de semana, fuerte caída durante la semana y estadías cada vez más breves. En ese contexto, Quiroga y todo su equipo logran superar un enero con picos superiores al 80% de ocupación.

“Todo esto se paga con fondos de los claverenses. No recibimos absolutamente nada ni de la Provincia ni de la Nación”. La frase del intendente Luis Quiroga resume la estrategia con la que el municipio intenta sostener la temporada de verano en un escenario más adverso. La preocupación central es ¿cómo sostener el flujo turístico en una temporada que se achica año tras año?

Peatonal de Mina Clavero

Lejos de apostar a aumentar los valores de la entradas para los espectáculos públicos, la gestión municipal decidió jugar otra carta. En ese esquema, una de las principales apuestas fue garantizar una programación cultural amplia y accesible durante todo el verano. “Una entrada de 11 mil pesos es prácticamente irrisoria. Da la posibilidad de que una familia pueda acceder a un show que en otro lugar sería mucho más caro”, explicó el jefe comunal.

El objetivo no es sólo atraer visitantes, sino retenerlos algunas noches más en una temporada que, según el propio intendente, se acorta año tras año. “Antes teníamos temporadas de 60 días. Hoy cada vez son menos”, admitió.

El diagnóstico oficial es claro: la ocupación ya no se mide en promedios estables, sino en picos muy marcados. “Tenemos picos los fines de semana y después, de lunes a jueves, la ocupación cae bastante. La temporada cada vez es más corta”, advirtió Quiroga.

A ese cambio estructural se suma un nuevo comportamiento del turista. “Hoy el turismo es mucho más dinámico: tres días en Mina Clavero, dos en Nono, y así va rotando por todo el valle”, describió, en referencia a una competencia directa entre localidades que obliga a diferenciar la oferta.

Los números de la ocupación

Los datos del área confirman esa dinámica irregular. Alberto Pérez, secretario de Turismo y Cultura de la localidad, precisó que el último fin de semana fue, hasta ahora, el mejor de enero. “Superamos el 80% de ocupación. Deseamos no caer tanto en la semana y terminar con un buen promedio en la segunda quincena”, explicó.

Pérez destacó además que la segunda quincena de diciembre fue “muy buena, como hace años no se veía”, y sostuvo que la ciudad “vuelve a instalarse en el plano nacional” como uno de los destinos destacados de la provincia, impulsada por una fuerte propuesta cultural, artística y recreativa.

En esa línea, la programación incluye recitales en el anfiteatro municipal, espectáculos gratuitos en la costanera, ferias nocturnas y fiestas electrónicas masivas, como la que cerró el último fin de semana con DJ Dero como figura central.

Con una temporada más corta y turistas que se mueven rápido entre destinos, Mina Clavero eligió una estrategia de riesgo: invertir fondos propios, bajar el precio de la cultura y usar los eventos como principal herramienta para sostener la actividad turística en un verano que ya no se define sólo por la ocupación, sino por la capacidad de atraer y retener visitantes.