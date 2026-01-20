Junta de Paz para Gaza: la lista completa de invitaciones de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a decenas de líderes mundiales a unirse a la “Junta de Paz para Gaza”, con la esperanza de avanzar en su plan de 20 puntos para garantizar una paz duradera y la reconstrucción del enclave palestino.
Trump quiere que la ceremonia de firma se realice en Davos el jueves, pese a los llamados de algunos de los invitados para reescribir los términos del panel. Pocos países han confirmado que se unirán y Francia declinó la invitación.
Donald Trump pide US$1.000 millones por un lugar en su "Consejo de Paz", al que invitó a Javier Milei
La siguiente lista de invitaciones se basa en personas familiarizadas con el tema y publicaciones en redes sociales. No todos los países han confirmado la recepción y la lista no es exhaustiva.
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bahréin
- Belarús
- Brasil
- Canadá
- China
- Chipre
- Egipto
- Comisión Europea
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Jordania
- Kazajistán
- Marruecos
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Omán
- Pakistán
- Paraguay
- Polonia
- Portugal
- Catar
- Rumania
- Rusia
- Arabia Saudita
- Singapur
- Eslovenia
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- Tailandia
- Turquía
- Emiratos Árabes Unidos
- Reino Unido
- Ucrania
- Uzbekistán
- Vietnam