martes 20 de enero de 2026
Junta de Paz para Gaza: la lista completa de invitaciones de Trump

El presidente de Estados Unidos invitó a decenas de líderes mundiales con la esperanza de avanzar en su plan de 20 puntos para garantizar una paz duradera y la reconstrucción del enclave palestino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a decenas de líderes mundiales a unirse a la “Junta de Paz para Gaza”, con la esperanza de avanzar en su plan de 20 puntos para garantizar una paz duradera y la reconstrucción del enclave palestino.

Trump quiere que la ceremonia de firma se realice en Davos el jueves, pese a los llamados de algunos de los invitados para reescribir los términos del panel. Pocos países han confirmado que se unirán y Francia declinó la invitación.

Donald Trump pide US$1.000 millones por un lugar en su "Consejo de Paz", al que invitó a Javier Milei

La siguiente lista de invitaciones se basa en personas familiarizadas con el tema y publicaciones en redes sociales. No todos los países han confirmado la recepción y la lista no es exhaustiva.

  • Albania
  • Argentina
  • Australia
  • Austria
  • Bahréin
  • Belarús
  • Brasil
  • Canadá
  • China
  • Chipre
  • Egipto
  • Comisión Europea
  • Finlandia
  • Francia
  • Alemania
  • Grecia
  • Hungría
  • India
  • Indonesia
  • Irlanda
  • Israel
  • Italia
  • Japón
  • Jordania
  • Kazajistán
  • Marruecos
  • Países Bajos
  • Nueva Zelanda
  • Noruega
  • Omán
  • Pakistán
  • Paraguay
  • Polonia
  • Portugal
  • Catar
  • Rumania
  • Rusia
  • Arabia Saudita
  • Singapur
  • Eslovenia
  • Corea del Sur
  • España
  • Suecia
  • Suiza
  • Tailandia
  • Turquía
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Reino Unido
  • Ucrania
  • Uzbekistán
  • Vietnam
